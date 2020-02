A Parallel Wireless e Robin.io expandem parceria para transformar a RAN existente em orquestração de ponta a ponta e automação na Web

NASHUA, Nova Hampshire, 10 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Parallel Wireless, a empresa líder de All G OpenRAN e a Robin.io, a empresa da plataforma de automação de aplicações, anunciaram hoje uma extensão de sua parceria de 2018 para ajudar as Operadoras de Redes Móveis (MNOs) globais a trazerem os benefícios da automação no centro de dados da Web para o ambiente heterogêneo dos sistemas integrados da rede de acesso por rádio (RAN-radio access network) através de 2G, 3G, 4G e 5G.

As MNOs esperaram por longo tempo pela promessa de automação dos centros de dados para fornecerem provisionamento instantâneo completo de suítes VNF e CNF, auto-otimização, autorregeneração e rápida recuperação. A realidade é que o uso de tecnologias de centro de dados na RAN introduz um tipo diferente de complexidade operacional que as MNOs necessitam resolver.

A reunião da abordagem pioneira de All G OpenRAN nativa em nuvem da Parallel Wireless, complementada pela plataforma de gerenciamento de automação e ciclo de vida líder do setor da Robin.io para tecnologias de centro de dados tais como containeres e gerenciamento virtualizado de cargas de trabalho, está tornando realidade a tão esperada promessa de virtualização da RAN.

A RAN tem sido historicamente dominada pelo pensamento de sistemas integrados, a visão compartilhada é em vez disso, trazer para a RAN os bilhões de investimentos em centros de dados na Web/nuvem. Na medida em que mais servidores de centros de dados são introduzidos na RAN, as MNOs irão finalmente querer uma plataforma única de orquestração para cobrir todos os dispositivos versus o gerenciamento de plataformas múltiplas quer seja RRH em uma torre, banda base em tempo real na borda, serviços principais no centro de dados ou dispositivos de serviço 5G empresarial no local. A plataforma Robin permite especialmente que a automação orientada por análise da mais ampla série de provisionamento heterogêneo do tipo "cauda longa (long tail)", fatiamento, otimização, recuperação, aumento e diminuição de escala e cenários de recuperação, operem nesta visão única de plataforma. Por último, as operadoras terão sua virtualização preferida ou plataforma container e a Robin foi projetada para interoperar com todas elas, quer sejam VMWare, Kubernetes, AWS, OpenStack, Whitestack, etc.

Steve Papa, CEO da Parallel Wireless, disse, "Quando começamos a trabalhar com a Robin em 2018 para automatizar os desafios de big data na rede, o uso de V/CNFs na RAN estava no início. Dois anos depois, ficou claro com o movimento global OpenRAN que a RAN será em breve completamente definida por software e implementada utilizando padrões de design nativos em nuvem. As operadoras também precisam de uma plataforma que possa fornecer fatiamento de ponta a ponta destes recursos heterogêneos. Somente a Robin.io pode operar nessa visão".

Jef Graham, CEO da Robin.io, disse, "As operadoras móveis estão rapidamente entendendo a necessidade vital da automação para gerenciar as implementações e ciclo de vida das redes 5G e as funções da rede. Sem automação amplamente escalável e nativa em nuvem, o custo e complexidade de operar estas redes se tornam rapidamente insustentáveis. Trabalhando com a Parallel Wireless, a Robin.io está fornecendo essa automação, através da tecnologia de aplicação e de sensibilização da infraestrutura e topologia que foi redefinida e comprovada".

Durante o ano de 2020 a Parallel Wireless introduzirá lançamentos otimizados pela Robin do software Unified OpenRAN Controller e do software Unified Edge Core para serviços em cadeia automatizados, dinamicamente complexos e habilitados para DevOps. A alta produtividade do Edge Core de 4G, 5G e os serviços distribuídos de Wi-Fi nas pontas da rede serão gerenciados facilmente como parte da RAN. Essa parceria também permitirá implantação perfeita para 4G/5G empresarial/privada incluindo soluções híbridas MNO-empresa.

Demonstrações da solução conjunta serão exibidas na MWC, no estande da Parallel Wireless, no Hall 5, Estande 5i5, e na vila AWS, Atrium CC1, de 24 a 27 de fevereiro em Barcelona.

Sobre a Parallel Wireless

A Parallel Wireless é a única empresa dos EUA que oferece um desafio para os fornecedores existentes do mundo com a única solução ALL G unificada (5G/4G/3G/2G) OpenRAN habilitada por software do setor. Seu software de rede nativo em nuvem redefine a economia de rede para operadoras móveis globais em implantações de cobertura e capacidade, ao mesmo tempo em que abre caminho para a 5G. A empresa está envolvida com mais de 50 operadoras líderes em todo o mundo. A inovação e a excelência da Parallel Wireless em soluções RAN virtualizadas e multi tecnológicas abertas foram reconhecidas com mais de 65 prêmios do setor. Para mais informações, acesse: www.parallelwireless.com. Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIn e Twitter.

Sobre a Robin.io

A Robin.io fornece uma plataforma de automação de aplicações a qual permite que as empresas forneçam complexas linhas de aplicações como um serviço. Construída no padrão do setor Kubernetes, a plataforma Robin permite que os desenvolvedores e engenheiros de plataformas implementem rapidamente e gerenciem facilmente aplicações concentradas em dados e redes – incluindo big data, NoSQL e 5G – independente dos recursos de base da infraestrutura. A plataforma Robin é usada globalmente por empresas incluindo o BNP Paribas, Palo Alto Networks, SAP, Sabre e USAA. A Robin.io está sediada no Vale do Silício, Califórnia. Mais informações no endereço www.robin.io e no Twitter: @robin4K8S.

