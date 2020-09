A parceria do Fundo Global salvou 38 milhões de vidas - mas a COVID-19 pode destruir nosso progresso

De acordo com o relatório divulgado hoje, a parceria do Fundo Global salvou 38 milhões de vidas desde 2002, incluindo 6 milhões apenas em 2019. Isso representa um aumento de 20% no número de vidas salvas comparado ao ano anterior – um progresso notável resultado de aumento de eficiência na entrega do serviço, sucesso em encontrar e tratar mais pessoas com medicamentos que salvam vidas, economia de custos em produtos de saúde e melhoria em toda a parceria do Fundo Global. Em geral, as mortes causadas por AIDS, tuberculose e malária em cada ano foram reduzidas em cerca de 50% desde o pico da epidemia em países onde o Fundo Global investe.

Contudo, o Relatório de Resultados de 2020 mostra que muito desse progresso pode ser perdido agora devido aos efeitos cumulativos da COVID-19. Mortes e infecções por HIV, tuberculose e malária podem aumentar muito rapidamente nos próximos 12 meses, o relatório adverte.

"O Relatório de Resultados deste ano demonstra como um mundo unido, liderado por fortes comprometimentos das comunidades, pode trabalhar junto para fazer as doenças recuarem," disse Peter Sands, Diretor Executivo do Fundo Global. "Fizemos progressos extraordinários, mas agora a COVID-19 ameaça reverter os ganhos que todos trabalhamos tão duramente para conseguir. Não podemos deixar isto acontecer. Devemos nos unir para lutar".

Principais resultados obtidos em 2019 nos países onde o Fundo Global investe:

20,1 milhões de pessoas receberam terapia antirretroviral para HIV;

718.000 mães soropositivas receberam remédios para mantê-las vivas e evitar que transmitissem o HIV para seus bebês;

5,7 milhões de pessoas fizeram o teste para tuberculose e foram tratadas;

160 milhões de redes contra mosquitos foram distribuídas para proteger da malária cerca de 320 milhões de pessoas por três anos.

As realizações do Relatório de Resultados de 2020 são o resultado dos esforços de uma ampla gama de atores que formam a parceria do Fundo Global, incluindo os governos implementadores, organismos multilaterais, parceiros bilaterais, grupos da sociedade civil, pessoas afetadas pelas doenças e o setor privado.

O Fundo Global fez progressos marcantes em diversas frentes em 2019. Embora as meninas ainda sejam afetadas desproporcionalmente pelo HIV em comparação com os meninos, as taxas de infecção entre meninas adolescentes e mulheres jovens caiu 51% desde 2010 em 13 países prioritários na África Subsaariana onde o Fundo Global investe. O Fundo Global também apoiou a compra de 3,7 milhões de kits de autoteste; o acesso a diversas medidas de teste é fundamental para acabar com o HIV como uma ameaça à saúde pública.

Uma iniciativa estratégica do Fundo Global, do Stop TB Partnership (em português, Parceria Pare a tuberculose) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), que foca em 13 países com as mais altas cargas de tuberculose, progrediu rapidamente para encontrar pessoas "ocultas" com tuberculose – pessoas que continuam não diagnosticadas, não tratadas e não notificadas e que, sem tratamento, podem morrer ou continuar a espalhar a doença para outras. A lacuna entre as notificações e a incidência de tuberculose nos 13 países-foco caiu de 49% em 2014 para 33% em 2018.

Para proteger as pessoas da malária, o Fundo Global trabalhou com parceiros para reduzir o custo de uma rede contra mosquitos tratada com inseticida para menos de US$ 2 e o custo do tratamento antimalária caiu para US$ 0,58 em 2019 – economias que ajudaram a comprar mais de 14 milhões de redes extras e a tratar mais de 24 milhões de pessoas a mais contra a malária.

Tais ganhos agora estão ameaçados pela COVID-19. O relatório mostra que o volume de testagem para HIV caiu 50% em alguns locais e novos casos de notificações de tuberculose caíram até 75%, o que pode levar a um aumento de novas infecções, pois pessoas que desconhecem sua situação continuam a transmitir as doenças para outros. Muitos países foram forçados a atrasar as campanhas de distribuição de redes contra mosquitos, deixando as pessoas vulneráveis à malária – a maioria delas crianças – desprotegidas.

O Fundo Global respondeu rapidamente para ajudar os países a lidarem com esses desafios. Desde março de 2020, o Fundo Global aprovou cerca de US$ 700 milhões para 103 países e 11 programas multi-países para combater a COVID-19 por meio de aumento de testagem e de rastreamento e proteção para os trabalhadores de saúde da linha de frente; adaptação dos programas existentes para HIV, tuberculose e malária para proteger o que já melhoramos; e reforçar os sistemas de saúde para que não entrem em colapso e estejam preparados para implementar tratamentos e vacinas para a COVID-19 assim que estiverem disponíveis.

"Este é um ponto de inflexão," disse Sands. "Nós podemos nos render aos ganhos que tivemos contra o HIV, a tuberculose e a malária e permitir que nosso progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável seja fortemente revertido. Ou podemos agir rapidamente e expandir, investindo recursos além dos que já foram determinados, para conter tanto o impacto direto da COVID-19 quanto mitigar as consequências em cadeia para o HIV, a tuberculose e a malária".

O Fundo Global é uma parceria destinada a acelerar o fim das epidemias de AIDS, de tuberculose e de malária. Como uma organização internacional, o Fundo Global mobiliza e investe mais de US$ 4 bilhões por ano para apoiar programas conduzidos por especialistas locais em mais de 100 países. Em parceria com governos, sociedade civil, agências técnicas, o setor privado e as pessoas afetadas pelas doenças, nós estamos desafiando barreiras e abraçando a inovação.

