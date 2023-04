A Páscoa chegou ao fim, mas a dúvida sempre fica: chocolate dá espinha?

SÃO PAULO, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Páscoa passou e não teve como resistir àquele chocolatinho. Afinal, o que não faltaram foram opções para todos os gostos. Uma verdadeira tentação para os chocólatras de plantão.

E para quem já sofre com o excesso de oleosidade da pele, toda preocupação é pouca nestas sazonalidades. Mas, afinal, chocolate dá espinhas? Dermotivin® Benzac traz algumas informações para desmistificar os mistérios sobre esse assunto.

A verdade é que não existe nenhuma comprovação científica de que o chocolate tem alguma relação com o aparecimento de espinhas. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o excesso de doces e alimentos gordurosos é o que pode causar a acne, já que ajuda no aumento da oleosidade da pele e agrava a predisposição de pessoas com a pele acneica¹. Ou seja, a ingestão do chocolate por si só não é o problema.

Na adolescência esse problema fica ainda mais aparente: os hormônios estimulam o funcionamento das glândulas sebáceas e com consumo excessivo de açúcares, há também a produção exagerada de sebo, que entope os canais de saída da pele e forma os cravos e espinhas².

Por esse motivo, a dica boa para ser compartilhada é: pode comer o seu chocolate favorito, mas não exagere no consumo de açúcar e nem abra mão da sua rotina de skincare. E a linha Oil Control de Dermotivin® Benzac pode ser uma grande aliada na sua rotina Pós-Páscoa, com produtos que atendem as necessidades das peles mais oleosas e com tendência a acne.

O sabonete líquido de Dermotivin® Benzac Oil Control proporciona limpeza profunda para pele oleosa, promove efeito adstringente e ação refrescante na pele, deixando uma sensação de frescor. É super prático para o dia a dia3.

Para utilização, aplique sobre o rosto e pescoço umedecidos em suaves movimentos circulares. Enxágue por completo. Use duas vezes ao dia ou conforme orientação do seu dermatologista.

O Hidratante Matificante de Dermotivin® Benzac Oil Control auxilia na redução e controle do brilho da pele por 12 horas4, enquanto promove a hidratação que esse tipo de pele pede. Ele pode ser usado como primer antes da make do dia e ainda proporciona um efeito matificante5.

Para melhor usabilidade, aplicar generosamente o produto na pele limpa duas vezes ao dia (manhã e noite) ou conforme orientação do seu dermatologista.

Já o gel de tratamento antiacne Dermotivin Benzac⁵ age por meio de tripla ação: antibacteriana6 que mata 94% das bactérias que causam acne; anti-inflamatória7 que reduz a inflamação, diminuindo as espinhas; e comedolítica8 que desobstrui os poros e reduz o número de cravos. Dermotivin disponibiliza géis de tratamento nas versões 5% e 10%9.

Para proteção adequada, basta aplicar uma fina camada de gel nas áreas afetadas duas vezes ao dia. É recomendável ainda o uso de bloqueador solar durante o dia.

Vale lembrar que é importante a consulta com um dermatologista para manter uma rotina saudável de cuidados com a pele. Os produtos Dermotivin Benzac estão disponíveis nas principais drogarias de todo o país como na Rede Panvel.

