A perspectiva para os próximos 30 anos: uma análise do futuro do ouro

LONDRES, 17 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- O Conselho Mundial do Ouro (World Gold Council) lançou hoje uma coleção extraordinária de ensaios, o Gold 2048, que reúne especialistas do setor de todo o mundo para analisar como o mercado do ouro deve evoluir nos próximos 30 anos.

Entre as principais conclusões de autores como George Magnus, economista sênior; Rick Lacaille, diretor global de investimentos da State Street Global Advisors; e Michelle Ash, diretora de inovação da Barrick Gold, estão:

A classe média em expansão na China e na Índia, combinada com um crescimento econômico mais amplo, terá um impacto significativo sobre a demanda de ouro.

O uso do ouro nos setores de energia, serviços de saúde e tecnologia está mudando rapidamente. A posição do ouro como material preferencial deverá continuar e evoluir ao longo das próximas décadas.

Aplicativos móveis para investimento em ouro, que permitem compras, vendas, investimentos e doações de ouro, se desenvolverão rapidamente na Índia e na China .

. Questões ambientais, sociais e de governança desempenharão um papel cada vez mais importante na remodelação de métodos de produção na mineração.

O setor de mineração de ouro terá de superar o desafio de produzir um nível semelhante de ouro nos próximos 30 anos para corresponder ao volume que costuma produzir.

Aram Shishmanian, CEO do Conselho Mundial do Ouro, comentou: "Desde a sua criação em 1987, o Conselho Mundial do Ouro tem trabalhado com decisores políticos, reguladores e participantes do setor para impulsionar a compreensão e, em última análise, a demanda de ouro."

"Os próximos 30 anos trarão, sem dúvida, mudanças significativas – algumas nós antecipamos, mas outras nenhum de nós pode prever. Estou muito feliz porque no Gold 2048 reunimos um conjunto estelar de colaboradores (economistas, gestores de investimento, líderes do setor de mineração, bem como os nossos próprios especialistas) para refletir sobre as tendências e dinâmicas globais que levarão esse fascinante mercado à frente."

A coleção completa está disponível para download aqui: https://www.gold.org/research/gold-2048

Notas aos editores:

Conselho Mundial do Ouro

O Conselho Mundial do Ouro (World Gold Council) é a organização de desenvolvimento de mercado da indústria do ouro. Temos como objetivo estimular e sustentar a demanda de ouro, proporcionar liderança no setor e ser a autoridade global do mercado de ouro.

Desenvolvemos soluções, serviços e produtos lastreados em ouro com base em uma visão fundamentada do mercado e trabalhamos com uma ampla gama de parceiros para transformar as nossas ideias em realidade. Como resultado, modificamos a estrutura da demanda de ouro em importantes setores do mercado. Fornecemos informações sobre os mercados internacionais de ouro, ajudando a entender as qualidades de preservação de patrimônio que o ouro oferece e o seu papel no atendimento às necessidades socioambientais de hoje em dia.

Entre os membros do Conselho Mundial do Ouro estão as empresas de mineração líderes mundiais e aquelas com a postura mais vanguardista.

FONTE Global Gold Council

