A pesar de los mejores esfuerzos de 2020, se acerca la temporada navideña

WASHINGTON, 8 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¿Tan cerca estamos? Este año, los días se han fundido unos con otros más de lo usual debido a los cambios en la rutina cotidiana causada por la pandemia. Pero ahora es el momento de enfocarnos en momentos más felices en las próximas semanas porque se acerca la temporada navideña. ¿A quién no lo entusiasma?

Como siempre, el Servicio Postal de los Estados Unidos lo mantiene informado de todas las fechas límite de envíos importantes que necesita para la tan esperada entrega de tarjetas y obsequios a sus seres queridos, sin importar si se encuentran en el exterior o en el país.

Fechas límite para envíos durante la temporada navideña de 2020

El Servicio Postal recomienda las siguientes fechas límite de correo y envíos para que se puedan realizar las entregas antes del 25 de diciembre a domicilios nacionales y direcciones de la Oficina Postal del Ejército (APO), Oficina Postal de la Flota (FPO) y Oficina Postal Diplomática (DPO)*:

6 de noviembre : APO/FPO/DPO (todos los códigos postales) Servicio USPS Retail Ground (terrestre minorista)

9 de diciembre : APO/FPO/DPO ( solo para código postal 093 ) Priority Mail (correo prioritario) y First-Class Mail (correo primera clase)

) Priority Mail (correo prioritario) y First-Class Mail (correo primera clase) 11 de diciembre: APO/FPO/DPO (todos los códigos postales) servicios Priority Mail y First-Class Mail

15 de diciembre: Servicio USPS Retail Ground

18 de diciembre: APO/FPO/DPO ( excepto el código postal 093 ) Servicio USPS Priority Mail Express (expreso prioritario)

) Servicio USPS Priority Mail Express (expreso prioritario) 18 de diciembre: Servicio First-Class Mail (incluidas las tarjetas de felicitaciones)

18 de diciembre: Servicio First-class Packages (paquetes primera clase) (hasta 453,3 gramos)

19 de diciembre: Servicio Priority Mail

23 de diciembre: Servicio Priority Mail Express*

*No hay garantía, salvo que se disponga lo contrario. Las fechas son para una entrega estimada antes del 25 de diciembre. La fecha de entrega real puede variar dependiendo del origen, destino, fecha y hora de aceptación de la oficina postal y otras condiciones. Se aplican algunas restricciones. Para los envíos con el servicio Priority Mail Express que se realicen entre el 22 y el 25 de diciembre, se aplica la garantía de devolución de dinero solo si el envío no se entregó o no se intentó entregar dentro de dos días hábiles.

Evite salir y realice envíos en línea

Los consumidores no tienen que salir de sus casas para enviar sus paquetes; tan solo visite usps.com. El Servicio Postal anticipa que el 14 de diciembre será su día más concurrido en línea, y se espera que más de 13 millones de consumidores visiten usps.com para obtener ayuda con el envío de ese obsequio navideño tan especial. Y usps.com está siempre disponible.

Se estima que aproximadamente 500.000 consumidores utilizarán la opción Click-N-Ship y otros servicios en línea el 14 de diciembre para pedir cajas gratuitas del servicio Priority Mail, etiquetas de envío impresas, comprar estampillas e incluso solicitar el servicio gratuito Package Pickup el día siguiente.

El momento más concurrido

Aunque las compras navideñas serán diferentes este año por muchas razones, hay algo que no ha cambiado. El Servicio Postal aún tiene su momento más concurrido, que comienza dos semanas antes de Navidad. A partir de la semana del 7 de diciembre, se espera un aumento en el tráfico de clientes, y la semana del 14 al 21 de diciembre será la semana más ajetreada en cuanto a los servicios de correo, envío y entrega.

Compartimos más sugerencias para que tenga una experiencia positiva con los servicios de correo y entrega en época navideña:

Utilice las cajas gratuitas del servicio Priority Mail Flat Rate. Se encuentran disponibles en las oficinas postales locales o en línea en usps.com/freeboxes .

. Simplifique su envío con Click-N-Ship. Puede crear etiquetas de envío y pagar estampillas en línea en usps.com/ship .

. Programe un Package Pickup gratuito cuando el transportista entregue su correo. Es gratuito sin importar la cantidad de paquetes. O puede programar la recolección de paquetes en usps.com/pickup .

. El correo y los paquetes que pesen más de 283,4 gramos o que tengan más de media pulgada de espesor y utilicen estampillas no se pueden depositar en un buzón de correo ni dejar en un lugar para que los retire un transportista. En su lugar, acérquelos a un empleado de la oficina postal.

Puede encontrar más noticias e información, incluso todas las fechas límite para el correo y envíos nacionales, internacionales y militares en la Sala de Prensa para la Temporada Navideña del Servicio Postal: usps.com/holidaynews.

