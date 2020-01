A plataforma Bigo Live, que lança estrelas brilhantes, divulga novas imagens

CINGAPURA, 9 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Bigo Live, plataforma de transmissão ao vivo com sede em Cingapura, programou a divulgação de imagens interessantes de alguns de seus apresentadores populares para o dia 7 de janeiro de 2020, na Times Square de New York. As imagens apresentarão fragmentos de como a vida de pessoas comuns foram transformadas, com base no poder da comunicação da nova era, simplesmente compartilhando uma parte da vida dessas pessoas durante as transmissões ao vivo ou gravadas.