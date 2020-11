A Polícia Militar do Estado de São Paulo amplia o uso de TASER X2 e Polícia do Senado em Brasília implementa dispositivos TASER 7

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) é a maior força de segurança pública no Brasil, com mais de 89.000 policiais no total. A PMESP vai expandir sua adoção dos dispositivos TASER X2, de 1.250 unidades adquiridas em 2019 para mais 2.500 unidades em 2020. Até o final deste ano, haverá um total de 3.750 unidades implantadas no Estado de São Paulo.

A Polícia Legislativa Federal no Senado brasileiro é o primeiro órgão de segurança pública na América Latina a adotar os dispositivos TASER 7, a mais recente plataforma de Armas de Incapacitação Neuromusculares (AINMs), conforme são categorizados pelo governo brasileiro.



O Coronel Marco Aurélio Valério, Diretor do Centro de Material Bélico da Polícia Militar do Estado de São Paulo declarou que "o TASER X2 está em uso por nossa força policial desde 2019 e tem se mostrado muito eficaz em diversas ocorrências. Devido aos resultados e ao desempenho destes CEWs, nós estávamos confiantes de expandir nossa implantação este ano. É importante oferecer o melhor equipamento para nossas tropas".



Aline Sayuri Moritsugu Martins, do Departamento de Projetos da Polícia Legislativa Federal (Senado), mencionou que o objetivo de sua instituição é "fornecer aos nossos policiais a mais recente e melhor tecnologia possível para que possam cumprir sua missão com eficiência. A Polícia do Senado se orgulha de servir a República e a Democracia Brasileira".



"Estamos muito entusiasmados em receber a Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Polícia do Senado no ecossistema do Axon", diz o Diretor Geral da Axon para a América Latina, Vishal Dhir. "A Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Polícia do Senado adquirem o TASER X2 e o TASER 7 demonstra sua dedicação em utilizar a mais moderna tecnologia policial para aumentar a segurança de seus policiais e da comunidade".



