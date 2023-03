A Possehl Erzkontor GmbH & Co. KG é agora CREMER ERZKONTOR GmbH & Co. KG

LÜBECK, Alemanha, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Com a decisão dos sócios e a inscrição no registo comercial alemão, é oficial: a Possehl Erzkontor GmbH & Co. KG chama-se agora CREMER ERZKONTOR GmbH & Co. KG. Este passo faz parte do processo de transformação e estratégia Road#2024PLUS, iniciado há três anos. Com a mudança de nome, a ERZKONTOR aproxima-se mais da empresa familiar de Hamburgo CREMER, que tinha adquirido, já em 2014, as ações do comerciante de matérias-primas de Lübeck.

"Consideramos que agora é o momento certo para salientar a filiação da ERZKONTOR à rede empresarial da CREMER", disse Dr. Ullrich Wegner, CEO da Peter Cremer Holding, em Hamburgo. "Estamos muito orgulhosos da nossa história conjunta de sucesso desde a aquisição da ERZKONTOR há quase dez anos. Com a mudança de nome, criamos transparência e a base para um desenvolvimento conjunto. Nos próximos anos, com uma estratégia concertada, reforçaremos ainda mais os nossos benefícios mútuos."

Com a mudança de nome para CREMER ERZKONTOR, a história da Possehl Erzkontor, com mais de 100 anos, inicia um novo capítulo. Nils Fleig, diretor executivo da CREMER ERZKONTOR, declarou: "A alteração do nome transmite um sinal. O nosso caminho atual é a evolução de simples comerciante de matérias-primas para gestor do fornecimento de matérias-primas dos nossos clientes. Tal inclui, além dos serviços logísticos, a transformação e a reciclagem de matérias-primas nas nossas próprias fábricas. O nome CREMER representa não só comércio e logística internacional, como também aperfeiçoamento de produtos e uma rede mundial excecional – sendo, portanto, um complemento perfeito."

FONTE Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG

