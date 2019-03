A potência do módulo HJT da Jinergy ultrapassa 450W

PENANG, Malásia, 13 de março de 2019 /PRNewswire/ -- No dia 12 de março, o Dr. Liyou Yang, gerente geral da Jinneng Clean Energy Technology Ltd ("Jinergy"), um fabricante de produtos fotovoltaicos baseados na tecnologia sediada na China, foi convidado para discursar na conferência PV CellTech 2019, organizada pela PV Tech, um dos meios influentes no setor fotovoltaico.

Em seu discurso, intitulado Produção em massa de módulos solares com tecnologia de Heterojunção (Mass Production Technology of Heterojunction Solar Modules), o Dr. Yang mencionou que, seguindo a Lei de Moore, o custo da geração de energia fotovoltaica cairá de forma significativa e o tamanho do mercado crescerá respectivamente. Entre todas as tecnologias de eficiência ultra-alta, a HJT com suas distintas vantagens tais como processos mais simples e em menor número, nenhuma degradação induzida pela luz ou pelo potencial (LID/PID) e baixo coeficiente de temperatura, é a tecnologia mais promissora de se tornar a tecnologia convencional da próxima geração. A energia efetiva produzida pelos módulos bifaciais HJT da Jinergy é cerca de 44% mais alta do que a energia dos módulos poli regulares.

Conforme o Dr. Liyou Yang, atualmente a eficiência de produção em massa média da célula HJT da Jinergy alcançou 23,79% e a eficiência das novas células experimentais alcançou 24,73%. A potência do módulo campeão JNHM72 alcançou 452,5W. De acordo com os dados da usina de energia experimental da Jinergy, ocupando a mesma área de instalação, a geração de energia do módulo HJT da Jinergy é 50%-70% mais alta quando comparado com os módulos regulares com sistema de rastreamento.

A Jinergy é um das primeiras fabricantes de produtos fotovoltaicos a comercializar módulos HJT na China. O módulo HJT da Jinergy recebeu o primeiro novo certificado IEC de todo o mundo e foi listada na DEWA e na JPAC.

"Enfrentando a reestruturação energética e a redução da tarifa de injeção (FiT), a tecnologia HJT bifacial ultra-alta é a solução ideal para reduzir ainda mais o custo nivelado de energia (LCOE), o padrão amplamente utilizado para avaliar o investimento em usinas de energia fotovoltaica. Com a recente adição na lista de fabricantes Tier 1 de módulos solares da Bloomberg New Energy Finance (BNEF), a Jinergy continuará a investir em I&D sobre as tecnologias de ponta e a contribuir ao mercado global de energia renovável pelos produtos mais avançados e confiáveis", disse o Dr. Yang.

Sobre a Jinergy

A Jinergy, empresa do setor de energia verde pertencente ao Jinneng Group, um dos grupos estatais de energia da China, segue a estratégia de integração de tecnologia e instalou três gerações de tecnologia de ponta, tais como módulos policristalinos, PERC monocristalinos e HJT.

Ao final de 2018, a Jinergy tinha uma capacidade total de produção de 2 GW de módulos policristalinos, PERC monocristalinos e HJT. Em 2017, a Jinergy comercializou os produtos HJT de alta eficiência e expandirá sua capacidade de produção em escala GW dentro de três anos.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/627983/JINERGY_Logo.jpg

FONTE Jinneng Clean Energy Technology Ltd.

SOURCE Jinneng Clean Energy Technology Ltd.