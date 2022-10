A Power Dot vai passar a utilizar o Sitetracker para ajudar a implementação de postos de carregamento para veículos elétricos paneuropeus

MONTCLAIR, N.J., 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A plataforma Sitetracker, um software de gestão de operações de implementação líder para fornecedores de infraestruturas críticas, expandiu ainda mais a sua base de clientes europeia com a recente adição da Power Dot, o principal operador público de postos de carregamento não domésticos para veículos elétricos. A Power Dot está a expandir rapidamente a sua presença na Bélgica, França, Luxemburgo, Espanha, Polónia e Portugal. Com a ajuda do Sitetracker, a empresa será capaz de planear e construir de forma mais rápida os essenciais e muitos necessários postos de carregamento.

"Com colaboradores em quatro países e metas de crescimento agressivas, precisávamos de uma forma centralizada de gerir e analisar as nossas milhares de implementações, mas também precisávamos de algo com um ciclo de instalação rápido e que fosse intuitivo, para que os novos funcionários pudessem utilizá-lo imediatamente", afirmou Luis Santiago Pinto, CEO da Power Dot.

Baseada na plataforma Salesforce, a plataforma Sitetracker fornece tecnologias inteligentes, como IA e analítica, para prever o desempenho do projeto e melhorar os resultados da empresa. A capacidade de acompanhar projetos de grandes volumes na nuvem permite à Power Dot implementar as infraestruturas energéticas mais rapidamente. A gestão fácil de sites, relatórios financeiros, projetos, fornecedores, permissão e manutenção contínua também ajuda empresas como a Power Dot a ganharem mais visibilidade e eficiência. Além disso, os clientes ganham a capacidade de:

Colaborar em tempo real com uma visão dos seus negócios em vários fornecedores, projetos e ativos

Identificar tendências e perspetivas empresariais para uma tomada de decisões eficaz

Criar visualizações personalizadas para ver dados mais relevantes

A Power Dot planeia aumentar a sua utilização da plataforma Sitetracker ao longo das suas implementações escaladas.

Sobre a Sitetracker

A Sitetracker impulsiona a rápida implementação das infraestruturas do futuro. A Sitetracker, líder global em software de gestão de operações de implementação, ajuda empresas inovadoras como a British Telecom, a KPN, a Segra e a ChargePoint a gerirem milhões de unidades e ativos que representam mais de 150 mil milhões de dólares norte-americanos em participações de portfólio. Ao fornecer uma solução baseada na nuvem que funciona de forma fácil e eficaz às equipas de telecomunicações, serviços públicos, cidades inteligentes e energia, a Sitetracker está a acelerar o caminho para a equidade digital e para um futuro mais sustentável. Implementar o futuro. Para mais informações, visite: https://www.sitetracker.com/.

SOURCE Sitetracker