A presença da aceitação da UnionPay se estende por 174 países e regiões

XANGAI, 21 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- Com a proximidade do Ano Novo Chinês, também conhecido como o Festival da Primavera, muitos chineses planejam celebrá-lo viajando para o exterior. Conforme o Relatório sobre a tendência do turismo para o feriado do Festival da Primavera (2019), lançado pela Ctrip.com, uma popular agência de viagens on-line (OTA) da China, 7 milhões de chineses estão prestes a passar o feriado do Festival da Primavera deste ano no exterior, marcando um novo recorde. Outra agência de viagens on-line chinesa, a glz.com.cn, analisou as reservas de passagens aéreas e hotéis e descobriu que os turistas chineses estão viajando para mais destinos e, destinos como América Latina, os Bálcãs, Laos e Mianmar deverão receber mais turistas chineses do que em anos anteriores.

Para satisfazer as necessidades de pagamentos dos turistas chineses que visitam o exterior, a UnionPay International continua a melhorar sua rede de aceitação fora da China continental. Até o momento, a presença da aceitação da UnionPay se estendeu para 174 países e regiões. No segundo semestre de 2018, Sérvia, Montenegro e Jamaica começaram a aceitar os cartões da UnionPay. Na véspera do Festival da Primavera, os comerciantes do Reino Unido, Polônia e Geórgia começaram a aceitar os serviços de pagamentos móveis da UnionPay, oferecendo mais opções de pagamento para os turistas chineses.

A UnionPay oferece serviços de pagamentos extensos e diversificados para os turistas chineses que visitam o exterior

Até o presente, a UnionPay é aceita em mais de 26 milhões de estabelecimentos comerciais fora da China continental, cobrindo tanto os destinos tradicionalmente populares quanto os destinos emergentes.

Na América Latina, uma nova opção para muitos turistas chineses, a UnionPay é aceita em 14 países e regiões. Na Argentina a rede local de caixas eletrônicos RED LINK habilitou todos seus caixas eletrônicos para aceitarem os cartões da UnionPay, aumentando a cobertura de caixas eletrônicos da UnionPay para mais de 60%. A UnionPay International também formou parceria com o Jamaica Commercial Bank para oferecer o serviço de pagamentos da UnionPay no país, onde a UnionPay agora é aceita em 70% dos comerciantes. Em Cuba, a UnionPay é aceita em quase todos os caixas eletrônicos e terminais de pontos de venda. Quase todos os caixas eletrônicos do Panamá e cerca de 90% dos caixas eletrônicos do México também aceitam os cartões da UnionPay.

Em resposta à mudança nos hábitos de pagamento dos turistas chineses, cada vez mais comerciantes estão aceitando os serviços de pagamento móvel da UnionPay para atraírem os clientes chineses. Até o momento, os usuários do aplicativo da UnionPay podem desfrutar dos serviços de pagamento móvel da UnionPay em 46 países e regiões de todo o mundo.

Até o presente, o número de estabelecimentos comerciais fora da China continental que aceitam o pagamento por código QR da UnionPay aumentou para 200.000; as Filipinas, Fiji e Geórgia estão entre os mais recentes mercados que começaram a aceitar este serviço. Nos Estados Unidos, os parceiros da UnionPay International com CITCON introduzirão o serviço de pagamentos por código QR da UnionPay nos shoppings e lojas locais, varejistas empresariais, áreas comerciais e destinos de viagens preferidos pelos turistas, estudantes e viajantes de negócios chineses. Na Tailândia, o pagamento por código QR da UnionPay está disponível em mais áreas, incluindo campus, empresas de aluguel de automóveis e lojas de produtos para a saúde. Na Austrália, o pagamento por código QR da UnionPay está disponível em todas as lojas da Aumake. No Reino Unido, Polônia e Quênia, hotéis, restaurantes e varejistas começaram a aceitar o QuickPass móvel da UnionPay, a solução de pagamento sem contato da UnionPay.

A UnionPay ajuda os turistas chineses a se divertirem mais enquanto gastam menos

Com a proximidade do pico das viagens do Festival da Primavera, os comerciantes estão oferecendo descontos especiais para os turistas chineses: durante o próximo mês, os detentores dos cartões da UnionPay poderão desfrutar de descontos especiais de até 30% em dezenas de milhares de estabelecimentos comerciais em 30 países e regiões.

Os detentores dos cartões da UnionPay podem obter benefícios consideráveis em todos os aspectos de suas viagens durante este Festival da Primavera. Por exemplo, em Tóquio os detentores dos cartões da UnionPay receberão um cupom ao gastarem certa quantia com os cartões da UnionPay na loja de departamentos Matsuya em Ginza. Em Singapura, os detentores dos cartões podem desfrutar de descontos de 15% ao comprarem os ingressos para o passeio de ida e volta no Teleférico de Sentosa usando os cartões da UnionPay.

Até a data, mais de 100 milhões de cartões da UnionPay foram emitidos em 51 países e regiões. Durante este Festival da Primavera, muitos varejistas e comerciantes de alimentos e bebidas na China, tais como a Wagas em Xangai, também fornecem descontos especiais para detentores estrangeiros dos cartões que visitam a China.

Muitos comerciantes também oferecem descontos especiais para clientes que pagam através do pagamento móvel da UnionPay. 35 lojas LAOX em sete cidades do Japão oferecem desconto de até 2.000 ienes para os clientes que pagam com o aplicativo da UnionPay. As lojas AWPL na Nova Zelândia e os supermercados Woolworths na Austrália oferecem descontos instantâneos para clientes que gastarem certa quantia com o QuickPass móvel da UnionPay.

Depois de comprarem em mais de 300.000 estabelecimentos comerciais em 44 países e regiões, os turistas podem utilizar o cartão da UnionPay para solicitarem reembolso de impostos. Além do serviço tradicional de reembolso em aeroportos e portos, a UnionPay também fornece o serviço de reembolso antecipado de impostos no centro da cidade em 14 países tais como França, Reino Unido e Itália.

FONTE UnionPay International

SOURCE UnionPay International