A primeira cúpula de líderes empresariais da GBA visa desenvolver uma plataforma de intercâmbio para empreendedores chineses no exterior baseados localmente

A GBA é uma comunidade de cidades de classe mundial desenvolvida pelo governo chinês, uma área que pode exercer um papel de liderança na competição econômica global e uma das quatro maiores áreas urbanizadas do mundo que circundam uma baía ou um corpo de água similar, muito parecido com as áreas em torno do Porto de Nova York, Baía de São Francisco e Baía de Tóquio. A comunidade de cidades toma 56.000 quilômetros quadrados e consiste de duas regiões administrativas especiais chinesas e nove cidades da China Continental mencionadas acima, abrigando uma população de 66 milhões de pessoas. A GBA está classificada na 11ª posição no ranking mundial, em termos de PIB, à semelhança da Coréia do Sul, e é uma das áreas econômicas mais dinâmicas da China.

A cerimônia de inauguração do sétimo Comitê Supervisor da SOCIA reuniu um conselho diretor honorário, composto por quase 100 membros da Conferência Consultiva Política Popular da China (CPPCC – Chinese People's Political Consultative Conference) e empreendedores bem conhecidos, tais como o presidente do Conselho do Grupo Heung Kong, Chi Keung Lau, o presidente do Conselho do Grupo Shimao, Xu Rongmao, o presidente do Conselho da Country Garden Holdings, Yeung Kwok Kwong, o fundador da Vanke, Wang Shi, e o presidente do Conselho do Grupo Suning Commerce, Zhang Jindong. A filiada da CPPCC e presidente do Grupo Heung Kong, Mei Hing Chak, assumiu formalmente o cargo de presidente da SOCIA, a sétima pessoa a fazê-lo.

"Os empreendedores chineses no exterior, que vem participando ativamente da construção da GBA, irão alavancar essa plataforma de intercâmbio para fortalecer a cooperação entre eles em muitas áreas", disse a sra. Mei Hing Chak durante a cúpula. "Eles também planejam implementar suas estratégias inovadoras de marca, ao visar empresas de alta tecnologia de primeira linha e ao utilizar suas vantagens em recursos, experiência e conexões sociais, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento integrado da economia da GBA e fornecer suporte intelectual à política de aprofundamento da reforma e abertura da nação".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/780474/Shenzhen_Overseas_Chinese_Inter.jpg

FONTE Shenzhen Overseas Chinese International Association(SOCIA)