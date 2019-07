A principal plataforma de pagamentos da nova geração da Turquia faz parceria com a Visa para permitir mais inclusão financeira para os clientes

O CEO da ininal, Ömer Suner, enfatizou que a empresa continuará a ser o primeiro produto financeiro para muitos consumidores jovens e disse: "Por meio da parceria com a Visa, aprimoramos os recursos do produto que oferecemos aos usuários e tornamos os serviços financeiros básicos mais acessíveis a todos. Neste relançamento do produto, acrescentamos o recurso de saque que os clientes esperavam há muito tempo. Temos orgulho de emitir os cartões com o nosso próprio número de identificação bancária na Visa e fornecer toda a segurança e alcance mundial da Visa aos usuários dos nossos cartões. No início deste ano, apresentamos os recursos de pagamento de contas por meio da carteira da ininal (Wallet). Mais adiante, pretendemos diversificar os serviços bancários básicos que oferecemos e adicionar o recurso de transferência de dinheiro a qualquer tempo".