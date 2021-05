A produção de papel é de extrema importância para o equilíbrio ambiental, afirma conselheiro da Paper Excellence Brasil, Josmar Verillo

SÃO PAULO, 27 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- É importante desmistificar os discursos de que a produção do papel é ecologicamente errada. Ao contrário do que muitos pensam, tanto o meio ambiente quanto a sociedade são beneficiados pela produção de papel. "Os papéis sustentáveis são produtos que respeitam e preservam a natureza, além de contribuir para a economia e ecossistema", afirma Josmar Verillo, conselheiro da Paper Excellence no Brasil. De acordo com a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), o papel produzido no Brasil tem origem nas árvores plantadas e é reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.