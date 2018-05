A Qatar Airways anuncia parceria com o gigante do futebol, Boca Juniors

A nova parceria reforça o portfólio de parcerias globais da Qatar Airways e, orgulhosamente, coloca a logomarca da companhia aérea na camisa do uniforme do clube, fazendo com que a marca da Qatar Airways seja vista por milhões de fãs do futebol pelo mundo enquanto reforça a convicção da companhia aérea de que o esporte é uma maneira de unir pessoas.

A Qatar Airways, há tempos, celebra fortes laços com o continente sul-americano com voos diários para São Paulo e para a capital da Argentina, Buenos Aires, desde 2010. O Qatar Airways Group reforçou esses laços em dezembro de 2016 com um investimento estratégico ao adquirir 10% do LATAM Airlines Group, da América do Sul.

O Diretor Executivo (CEO) do Qatar Airways Group, Sua Excelência o Sr. Akbar Al Baker, disse: "A Qatar Airways está feliz pela parceria com o mundialmente conhecido, Boca Juniors, engrandecendo nosso portfólio de patrocínios esportivos com as melhores equipes do mundo. Estamos ansiosos por expandir nossa presença na América do Sul com nossa marca representada nas camisas dos uniformes das equipes e esperamos apoiar o Boca Juniors nas próximas temporadas. "

O Presidente do Boca Juniors, Sr. Daniel Angelici, disse: "Estamos muito orgulhosos e gratos pelo fato de uma das companhias aéreas de maior prestígio no mundo ter escolhido o Boca Juniors como parte de sua estratégia de expansão regional na América do Sul. Temos a certeza de que esse acordo será frutífero para ambas as instituições no tocante ao cumprimento de objetivos e metas. "

A Qatar Airways já é reconhecida por defender o esporte como uma maneira de conectar comunidades pelo mundo. O Catar celebra todos os anos o Dia Nacional do Esporte e companhia aérea já tem parcerias com outros gigantes do futebol, tais como a equipe líder do futebol alemão, FB Bayern de Munique AG, como parceira de nível Platinum e, conforme anunciado em abril, é a principal parceira do AS Roma, com a logomarca nas camisas do uniforme da equipe.

A Qatar Airways também é a companhia aérea parceira oficial da FIFA, incluindo a Copa do Mundo da FIFA 2018®, na Rússia, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA®, a Copa do Mundo FIFA Feminina® e a Copa do Mundo da FIFA 2022®, no Catar, bem como a série de corridas de rua com carros elétricos da Fórmula E da FIA®.

A Qatar Airways voa, com orgulho, com uma das frotas mais jovens pelos céus, incluindo a aeronave com o maior avanço tecnológico e mais ambientalmente amigável do mundo. A companhia aérea opera uma frota moderna de mais de 200 aeronaves para uma rede de mais de 150 destinos estratégicos empresariais e de lazer em toda a Europa, Oriente Médio, África, Ásia-Pacífico, América do Norte e América do Sul.

Além de ser eleita "Companhia Aérea do Ano" pela Skytrax com votos de passageiros de todo o mundo, a transportadora da bandeira nacional do Catar também ganhou uma série de outros grandes prêmios na cerimônia do ano passado, incluindo o de "Melhor Companhia Aérea no Oriente Médio", "Melhor Classe Executiva do Mundo" e "Melhor Sala VIP de Primeira Classe do Mundo".

