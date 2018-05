A Qatar Airways celebra a linguagem universal do futebol em sua primeira campanha da Copa do Mundo da FIFA® repleta de diversão e alegria

A Copa do Mundo deve levar fãs do mundo todo para a Rússia em junho e esse novo tema musical da Qatar Airways unirá a todos de forma singular. A música cativante e animada expressa a crença firme da companhia de que o esporte é a linguagem universal que tem o poder de inspirar e incentivar as pessoas a seguirem seus sonhos.

O CEO do Qatar Airways Group, Sua Excelência o Sr. Akbar Al Baker, disse: "Nosso mais recente comercial expressa nossa alegria por sermos parte da Copa do Mundo FIFA® da Rússia, um dos eventos mais esperados do calendário esportivo mundial. E estamos contentes pela parceria com a talentosa Nicole Scherzinger nesse comercial. A voz de Nicole transmite verdadeiramente o entusiasmo que todos nós sentimos antes da Copa do Mundo da FIFA de 2018 na Rússia® e capta nosso próprio entusiasmo com o esporte, assim como o poder que um evento como esse tem de juntar as pessoas."

"A música é uma força para o bem", disse Scherzinger. "Historicamente, é uma das forças mais poderosas para a união das pessoas porque transcende barreiras linguísticas. Essa canção em particular, com a qual estamos trabalhando, é tão poderosa e tem uma mensagem forte - celebra e une."

Em maio de 2017, a Qatar Airways anunciou o acordo de patrocínio inovador que levou a premiada companhia aérea a se tornar Parceira Oficial e Companhia Aérea Oficial da FIFA até 2022. Essa parceria, um dos maiores patrocínios esportivos do mundo, dá à Qatar Airways direitos de marketing e branding que se estendem à Copa do Mundo 2018 da FIFA na Rússia® e à Copa do Mundo de 2022 no Catar®, com previsão de uma audiência com o alcance que deve superar os dois bilhões de pessoas por competição.

A vice-presidente sênior de Marketing e Comunicações Corporativas da Qatar Airways, a Sra. Salam Al Shawa, disse: "Assim como milhões de fãs pelo mundo, estamos nos preparando para a melhor competição de todos os tempos. Queremos que os fãs sintam o clima de diversão que criamos com nosso comercial e que celebrem conosco a espera pela Copa do Mundo. Nosso objetivo é inspirar as pessoas a dançar, sonhar e ser feliz, juntando-se a pessoas de todas as partes do mundo nessa celebração do futebol."

A parceria da companhia aérea com a FIFA vem somar-se à sua estratégia já existente de patrocínio de clubes de ponta pelo mundo. Em março, a Qatar Airways assinou um acordo de parceria de cinco anos com o principal time de futebol alemão, o FC Bayern de Munique, tornando-se patrocinadora de categoria platina do clube até 2023.

A Qatar Airways também divulgou recentemente acordos de patrocínio com o clube italiano AS Roma, como Patrocinador Oficial do Uniforme da temporada 2020-21 e com a equipe argentina Boca Juniors, da qual será Patrocinadora Oficial do Uniforme da temporada 2021-22.

Para assistir a esse vídeo, por favor, clique aqui

Contato: 11 2575-3000

(Foto: http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2018-05-29/original/4277.jpg)

FONTE Qatar Airways

SOURCE Qatar Airways