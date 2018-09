A Qatar Airways incentiva viajantes a acenderem a chama da aventura com uma viagem para um de seus destinos para você conhecer o mundo

Os passageiros estão convidados a planejar sua próxima viagem com a Qatar Airways e aproveitar tarifas para destinos selecionados de nossa rede. Ofertas adicionais incluindo 10% de desconto no Qatar Duty Free e tarifas especiais em hotéis, locadoras de veículos e serviços Al Maha estão disponíveis para reservas efetuadas pelo qatarairways.com. Membros do Privilege Club receberão o triplo de Qmiles ao efetuarem suas reservas online no qatarairways.com e ao registrarem-se para essa promoção no qmiles.com. Para mais informações sobre as promoções, visite qatarairways.com/takeyouplaces.

O CCO da empresa Sr. Ehab Amin, disse: "Viajar é uma das maiores experiências que podemos proporcionar a nós mesmos e às pessoas que amamos. Viajar enriquece nossas vidas, nutre nossas ambições e nos dá a coragem para encarar nossa jornada ao autoconhecimento. Há também lugares memoráveis a serem descobertos no mundo - de maravilhas naturais e paisagens variadas a cidades cosmopolitas prósperas e a Qatar Airways agora leva mais gente, em mais aeronaves, a mais destinos do que nunca".

"Estamos vivendo, verdadeiramente, a essência de nossa marca - 'Going places together (ir a lugares juntos)' - e convidamos clientes, novos e antigos, a compartilharem desse espírito e planejarem hoje suas próximas aventuras com a Qatar Airways."

Qatar Airways Brasil - (11)2575-3000.

FONTE Qatar Airways

