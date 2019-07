A QIA e a Douglas Emmett adquirem a comunidade The Glendon em Los Angeles

A comunidade The Glendon está localizada a curta distância do campus da UCLA e do Centro Médico Ronald Reagan UCLA, em Westwood. Westwood tem mais de 300 lojas e restaurantes, além de 158.000 m 2 de propriedades comerciais de alto padrão, previamente adquiridas em parceria entre a QIA e a Douglas Emmett. Westwood também será a sede da Vila Olímpica de 2028.

O local oferece excelente conectividade com a crescente população da região dos principais corredores de transporte, incluindo as rodovias I-405 e I-10, bem como a extensão da linha roxa do metrô de Los Angeles, planejada para 2026.

A QIA e a Douglas Emmett adquiriram, até o momento, nove edifícios comerciais, em West Los Angeles, ao longo do Wilshire Boulevard e no centro de Santa Mônica. Este é o primeiro investimento conjunto em imóveis residenciais.

O portfólio total de imóveis comerciais da Douglas Emmett é composto por 72 propriedades comerciais, totalizando aproximadamente 1,7 milhões de metros quadrados, além de condomínios de apartamentos de alto nível em Los Angeles e Honolulu, abrangendo mais de 4.000 unidades.

Com o objetivo de implementar US$ 45 bilhões nos EUA, nos próximos anos, a aquisição está alinhada com a intenção anunciada pela QIA de aumentar a diversificação de seu portfólio nos Estados Unidos. Ao comentar sobre a aquisição, o diretor executivo da QIA, Mansoor Al-Mahmoud, disse:

"Estamos satisfeitos com esse investimento com a Douglas Emmett, uma parceira de confiança, e por acrescentar uma propriedade residencial de alto padrão ao nosso portfólio imobiliário em Los Angeles."

Al-Mahmoud acrescentou:

"Isso destaca a ambição da QIA de aumentar significativamente os investimentos nos EUA e a nossa confiança nas possibilidades de longo prazo oferecidas por Los Angeles e pelo Estado da Califórnia."

Jordan Kaplan, o diretor executivo da Douglas Emmett, disse:

"A aquisição da comunidade The Glendon confirma o nosso compromisso de expandir a plataforma residencial e a nossa presença em Westwood, sede da Vila Olímpica de 2028. Também nos trouxe a oportunidade perfeita para ampliar o relacionamento com a QIA, uma parceira exemplar, que compartilha a nossa visão estratégica de longo prazo."

Sobre a Qatar Investment Authority (QIA)

A Qatar Investment Authority é um dos principais Fundos Soberanos de Patrimônio do mundo, que oferece força econômica para as futuras gerações do Catar. É uma das principais contribuidoras para concretizar a Visão Nacional do Qatar de 2030, procurando diversificar e maximizar os investimentos de longo prazo e o crescimento sustentável. Com seu compromisso global e com as partes interessadas, e seus funcionários, cidadãos e estrangeiros, opera com os mais altos padrões financeiros e princípios de investimento. Os investimentos são de ordem social, econômica e ambientalmente responsáveis, que visam além dos retornos de curto prazo, à medida que a empresa busca desenvolvimento mais amplo, inovador e equilibrado. www.qia.qa

Sobre a Douglas Emmett, Inc.

A Douglas Emmett, Inc. (DEI) é uma empresa de investimento imobiliário (REIT) totalmente integrada, autogerida e uma das maiores proprietárias e operadoras de propriedades comerciais e residenciais de alto padrão, localizadas nos principais submercados costeiros de Los Angeles e Honolulu. A Douglas Emmett se concentra em ter e adquirir uma parte significativa dos imóveis comerciais de alto nível e das principais comunidades residenciais em bairros com restrições significativas de fornecimento, moradia executiva de alto nível e comodidades essenciais para o estilo de vida. Para obter mais informações sobre a Douglas Emmett, visite o site da empresa, no endereço: www.douglasemmett.com.

Aviso legal

Algumas das declarações contidas neste comunicado de imprensa podem ser prospectivas ou declarações de expectativas futuras, com base nas informações atualmente disponíveis. Tais declarações estão naturalmente sujeitas a riscos e incertezas. Fatores como o desenvolvimento de condições econômicas gerais, condições futuras de mercado, eventos incomuns de perdas catastróficas, mudanças no mercado de capitais e outras circunstâncias podem fazer com que os eventos ou resultados reais sejam significativamente diferentes daqueles previstos por essas declarações. A QIA não faz nenhum tipo de representação ou garantia, expressa ou implícita, quanto à exatidão, integridade ou status atualizado dessas declarações. Portanto, em hipótese alguma, a QIA e suas empresas afiliadas serão responsáveis perante ninguém por qualquer decisão tomada ou atos em conjunto com as informações e/ou declarações contidas neste comunicado de imprensa ou quaisquer danos relacionados.

