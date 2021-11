A quarta feira internacional de importação da China antevê perspetivas louváveis para 2022

Um total de 281 empresas da Fortune Global 500 e líderes do setor estiveram presentes na quarta CIIE. Entre elas, quase 40 estiveram presentes pela primeira vez e mais de 120 foram participantes nas quatro edições.

A área de exposição dos bens de consumo deste ano ocupou 90 000 metros quadrados de espaço de exposição, o maior entre todas as áreas. A área de exposições de alimentos e produtos agrícolas acomodou a maioria dos expositores, atraindo mais de 1200 empresas de 102 países. Todos os 10 principais fabricantes de automóveis do mundo participaram nesta exposição.

A Online Country Exhibition permitiu que 58 países e três organizações internacionais apresentassem as suas realizações em matéria de desenvolvimento, indústrias líderes e atrações turísticas. As visualizações de página chegaram às 58 milhões, e os líderes dos países e organizações participantes expressaram elogios pela promoção da abertura e cooperação globais da CIIE.

O quarto Hongqiao International Economic Forum centrou-se no desenvolvimento verde, na economia digital e nas novas formas de consumo. O relatório de abertura mundial de 2021 e o índice de abertura para 129 economias desde 2008 foram divulgados.

Um total de 95 atividades de apoio em questões como interpretação de políticas, assinatura conjunta e promoção de investimentos foram realizadas durante a quarta CIIE para promover o comércio, o investimento bidirecional e a cooperação industrial.

Tendo vivenciado os benefícios da quarta CIIE, as empresas saúdam-na como um evento que lhes permite explorar a enorme população de consumidores da China e uma infinidade de oportunidades nela incluídas.

As inscrições para a quinta CIIE já abriram. Até 150 000 m2 de área de exposições já foram reservados para o evento do próximo ano, um aumento considerável na taxa de inscrições em comparação com o ano passado.

Contacto: Nie Qingxin

Tel.: +86-21-67008870/67008988

YouTube: https://youtu.be/ANr4DGFoTC0

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=ANr4DGFoTC0

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1077995/CIIE_Logo.jpg

FONTE CIIE

SOURCE CIIE