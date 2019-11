A Quectel abre centro de P&D em Belgrado para expandir presença global

XANGAI, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (código da ação: 603236.SS), líder global em fornecimento de módulos celulares e GNSS (do inglês, Sistema Global de Navegação por Satélite), anunciou, na terça-feira, a criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento, em Belgrado, para reforçar sua estrutura global de P&D e aproximar-se dos clientes na Europa.

O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Quectel da Europa Co. doo Beograd-Stari Grad iniciará operações completas no primeiro trimestre de 2020, com uma equipe profissional de desenvolvedores integrados, trabalhando em colaboração com as principais equipes de P&D na China. Com essa operação, a Quectel confirma o plano de expandir sua presença em escala global.

Com o objetivo de formar uma sólida base técnica na Europa, o escritório de Belgrado se concentrará em atividades voltadas para o cliente, personalização de software, desenvolvimento de camadas de aplicativos e suporte aos principais clientes na integração e design da Internet das Coisas (IoT). Sendo o primeiro ponto de desenvolvimento de tecnologia da Europa, ele aumentará sua capacidade de oferecer suporte aos produtos da Quectel e permitirá que a empresa forneça suporte mais ágil aos clientes da região.

"Estou entusiasmado por anunciar um plano que demonstra nosso compromisso com os clientes e representa um grande passo para nos tornarmos uma empresa global verdadeiramente localizada", disse Patrick Qian, diretor executivo da Quectel. "Estamos fortalecendo a capacidade local de P&D na Europa, para que a nossa equipe de engenharia possa trabalhar com mais eficiência para transformar grandes ideias nos mais recentes módulos da IoT para os clientes e levar os produtos deles ao mercado mais rapidamente".

Com mais de 1.500 funcionários no mundo todo e sediada em Xangai, a Quectel agora tem atuação global por meio dos negócios internacionais liderados por gerentes conhecidos do setor. A empresa está dotada de uma rede global de suporte ao cliente, abrangendo mais de 50 países e regiões, e está oferecendo serviços próximos aos parceiros, apoiados por uma equipe que interliga os recursos das filiais no exterior e na China.

Sobre a Quectel

A Quectel Wireless Solutions (código da ação: 603236.SS) é a principal fornecedora global de módulos celulares e de GNSS, com vasto portfólio de produtos dotados das mais recentes tecnologias sem fio de 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS e GNSS. A Quectel, sendo desenvolvedora profissional de tecnologia da IoT e fornecedora de módulos celulares, tem capacidade para oferecer em um só lugar serviços para módulos celulares da IoT. Os produtos Quectel têm sido amplamente usados na área da IoT/M2M, incluindo pagamento inteligente, telemática e transporte, energia inteligente, cidades inteligentes, segurança, gateways sem fio, monitoramento da indústria, saúde, agricultura e meio ambiente. Site da Quectel, LinkedIn, Facebook e Twitter.

