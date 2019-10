A Quectel completa a primeira chamada de dados 5G do setor com o módulo 5G mmWave

XANGAI, 14 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions, a fornecedora líder global de módulos celulares e GNSS, anunciou hoje que em 25 de setembro, completou a primeira chamada de dados 5G com seu módulo de onda milimétrica 5G (mmWave) que atende inteiramente os padrões do Lançamento 15 5G NR do 3GPP.

A chamada de dados 5G foi feita com o módulo RM510Q-GL 5G da Quectel baseado no dispositivo de testes 5G da Keysight em um laboratório, o que abrirá o caminho para os próximos testes em campo do 5G mmWave e para a implementação comercial de projetos de IoT (Internet das Coisas) em 5G. Adicionalmente, a realização é uma prova da liderança da Quectel na capacidade de P&D em 5G e nas inovações em IoT.

Feito sob medida para aplicações de IoT/eMBB (banda larga móvel aprimorada), o Quectel RM510Q-GL apresenta o Modem Snapdragon X55 5G e suporta frequências mmWave e Sub-6GHz tanto em operações 5G autônomas (SA - standalone) quanto não autônomas (NSA - non-standalone). O módulo M.2 cobre quase todas as operadoras dominantes em todo o mundo. Projetada retrospectivamente e compatível com redes LTE-A e 3G, o RM510Q-GL integra receptor GNSS multi-constelação, eSIM, bem como interfaces de alta velocidade tais como a USB 3.1 e a PCIe 3.0, as quais o tornam adequado para dispositivos móveis implementados globalmente, incluindo PCs Sempre Conectados (ACPC – Always Connected PCs), Assistentes digitais pessoais (PDAs) industriais, portais móveis e muito mais.

A AsusTek Computer Inc., uma empresa multinacional de computadores, baseada em Taipei, planeja usar o RM510Q-GL para seus laptops 5G mmWave da próxima geração, de acordo com a Quectel. Aproveitando seus módulos 5G líderes do setor e suporte técnico local, a Quectel irá acelerar o tempo de comercialização para a AsusTek para melhorar a competitividade na era da tecnologia 5G.

A Quectel estará demonstrando os módulos 5G comerciais na Qualcomm 5G Summit em Barcelona, de 14 a 16 de outubro e na MWC Los Angeles (estande no. 1236), de 22 a 24 de outubro de 2019.

A Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (Código da Bolsa: 603236.SS) é a fornecedora líder global de módulos celulares e GNSS, com um amplo portfólio de produtos cobrindo as mais recentes tecnologias sem fio de 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, C-V2X, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS e GNSS. Como desenvolvedora profissional de tecnologia da Internet das Coisas (IoT) e fornecedora de módulos celulares, a Quectel é capaz de fornecer serviço integral para módulos celulares IoT. Os produtos da Quectel têm sido amplamente aplicados nas áreas de IoT/M2M, incluindo pagamentos inteligentes, telemática e transportes, energia inteligente, cidades inteligentes, segurança, portais sem fio, indústria, cuidados com a saúde, agricultura e monitoramento do meio ambiente. Para mais informações, visite o site da Quectel e suas páginas no LinkedIn, Facebook e Twitter.

