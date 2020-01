A R T C E L S, a plataforma digital para investimentos em arte de primeira linha, lança a "XXI", a primeira exposição de arte contemporânea com base em ativos

A A R T C E L S é criação do trader de mercadorias Gijs de Viet, da Glencore, e do galerista de arte contemporânea de Londres, Elio D'Anna, da House of Fine Art ( HOFA ), que a projetou para abrir o mundo lucrativo dos investimentos em arte de primeira linha a um mercado internacional mais amplo e jovem. A pioneira exposição de arte contemporânea oferecerá aos investidores patrimônio, na forma de tokens digitais semelhantes à criptomoeda, respaldada por ações nas obras de arte como ativos registrados de uma empresa limitada sediada em Londres, Reino Unido.

Citando a revista Economist, Gijs de Viet explica que "as belas artes têm sido a única classe de ativos com melhor desempenho nos últimos 100 anos, portanto, está na hora de abrir essa oportunidade a um grupo muito maior de investidores". Ele acrescenta: "A missão da A R T C E L S é fornecer uma nova alternativa às formas tradicionais de investir em arte, ao mesmo tempo em que cria um portfólio arrojado e diversificado de arte contemporânea, com foco em edições raras e trabalhos em papel para atrair investidores mais jovens e experientes na web com uma oferta de ativos de ponta e ações de alto valor".

A A R T C E L S fragmenta a arte em ações com valor mínimo de £ 390 (US$ 500) determinado por estratégias quantitativas comprovadas para a aquisição de ativos de arte e disponibilizadas exclusivamente aos assinantes. Os conhecedores de arte terão a chance de conhecer a A R T C E L S na exposição "XXI", durante duas semanas, que acontece na nova galeria Mayfair de última geração da HOFA, onde obras de Banksy, KAWS, Damien Hirst, George Condo, Jeff Koons e outros artistas de primeira linha estarão em exibição. Os potenciais investidores podem escolher entre aquisições ou investimentos únicos em portfólios de arte mais amplos e diversificados, que ofereçam propriedade fracionada e risco reduzido. Seja qual for a escolha, eles poderão ter certeza de que estarão investindo em obras cuidadosamente elaboradas, cujo valor foi projetado para apreciar com base na análise especializada das tendências do mercado.

Para minimizar os riscos inerentes aos investimentos em arte, recursos pioneiros foram incorporados à A R T C E L S, com o apoio de parcerias estratégicas. A empresa suíça 4Art-Technologies AG gera assinaturas criptográficas que fornecem autenticação de ponta para seus ativos de arte, enquanto a empresa suíça de blockchain Assetyze AG criou a solução baseada em blockchain para criar um token digital seguro que pode comprovar com segurança a existência dos tokens emitidos digitalmente. A incorporação de informações de autenticidade, propriedade e inventário de ativos em um único token digital está configurada para introduzir o «padrão ouro» de transparência e confiança em um mercado afetado pela má qualidade dos dados em conexão com ativos tangíveis. A A R T C E L S também permitirá que os investidores desfrutem de seus investimentos em eventos de arte exclusivos realizados várias vezes por ano, tendo Londres, Los Angeles e Xangai já planejadas para 2020 e até 10 exposições até 2022.

Conforme explica o cofundador Elio D''Anna, "... sendo um investimento diversificado, investir em arte por meio da A R T C E L S é seguro e envolvente, porque há também o aspecto de aproveitar seu investimento em exposições públicas, bem como exposições particulares com outros acionistas. É um prazer comparável apenas a colecionar carros clássicos, relógios e vinhos finos".

A A R T C E L S abrirá para novos assinantes no dia 20 de fevereiro de 2020.

