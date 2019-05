A Raffles dá as boas-vindas aos novos hotéis na China e nas Maldivas

PARIS, 21 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Raffles Hotels & Resorts, reconhecida por levar a elegância do mundo antigo, experiências de viagem de primeira classe e charme genuíno para as mais fascinantes cidades e para os mais desejáveis destinos de férias desde 1887, tem o prazer de anunciar a abertura de dois novos hotéis emblemáticos, o Raffles Shenzhen e o Raffles Maldives Meradhoo. Ambos os hotéis foram inaugurados no início de maio e já estão aceitando reservas no endereço raffles.com. Reconhecidos como refúgios para a realeza, astros do cinema, escritores e artistas, muitas histórias e momentos culturais notáveis aconteceram dentro dos luxuosos hotéis e resorts Raffles.

"A coleção Raffles inclui agora 14 propriedades em 12 países, com uma lista cuidadosamente administrada de endereços renomados nos principais mercados de todo o mundo", disse Chris Cahill, vice-presidente executivo da Accor. "Com uma rica história de mais de 130 anos, a Raffles está atualmente vivenciando um renascimento, com uma série robusta de projetos que adicionará de 8 a 10 hotéis no portfólio nos próximos anos".

O Raffles Shenzhen traz o máximo do luxo e serviço personalizado para a brilhante e moderna metrópole de Shenzhen. Um extraordinário oásis urbano, discretamente localizado nos últimos andares de uma torre de 72 andares no prestigioso complexo One Shenzhen Bay, o Raffles Shenzhen é um exemplo de glamour e requinte. Com 168 espaçosos quartos para hóspedes, bem como uma seleção de residências com serviços, os hóspedes acostumados a viajar se encantarão com os requintados espaços para refeições, vistas espetaculares da Baía de Shenzhen e de Hong Kong, e, é claro, com os famosos Mordomos do Raffles (Raffles Butlers) e com o serviço cordial, atencioso e personalizado pelo qual são famosos.

No remoto extremo sul das Ilhas Maldivas, o Raffles Maldives Meradhoo é tão afastado quanto possível do ritmo da vida diária. Rodeado pelas águas cristalinas e pelos corais intactos do Oceano Índico, o resort é um refúgio raro de 21 vilas na praia da ilha e 16 vilas sobre as águas. Os hóspedes pegam um voo doméstico e são transportados por lancha para o intocado e privado oásis de Meradhoo, onde recebem as atenções gentis e intuitivas dos lendários Mordomos do Raffles, juntamente com o serviço exclusivo de Mordomo Marinho, Mordomo para as Crianças e chefs particulares.

"Agora oficialmente com as portas abertas no Raffles Maldives Meradhoo e no Raffles Shenzhen, estamos muito satisfeitos em convidar os hóspedes a vivenciarem o serviço impecável, o charme intuitivo e as extraordinárias aventuras sobre as quais a fama da Raffles foi construída", disse Jeannette Ho, vice-presidente da marca e de parcerias estratégicas da Raffles. "Os próximos anos serão muito empolgantes para nossos hóspedes e embaixadores globais, na medida em que continuamos a expandir nossa ilustre coleção de hotéis, levando a marca Raffles para as regiões mais fascinantes, atrativas e de grande riqueza cultural de todo o mundo".

EM BREVE NA RAFFLES

Além das recentes inaugurações na China e nas Maldivas, a Raffles também desenvolveu um plano de crescimento inteligente e estratégico, no qual a marca de luxo adicionará uma série de novos e empolgantes hotéis, resorts e projetos de uso misto ao seu portfólio global durante os próximos anos. Os destaques incluem:

Com inauguração programada para 2020, o Raffles Udaipur, com 101 quartos, será o primeiro hotel da marca na Índia. Modelado como um palácio, o hotel está localizado em uma ilha particular no Lago Udaisagar nesta deslumbrante e romântica região conhecida como a "Veneza do Oriente". Com vistas espetaculares do lago, montanhas e de um templo de 400 anos localizado nas proximidades, o Raffles Udaipur está destinado a ser um oásis para os viajantes experientes.

O Raffles Jaipur, com inauguração prevista para até 2022, é um hotel com 55 quartos que está sendo construído em Kukas, na cidade de Jaipur, perto de destinos turísticos populares tais como o Forte Amer, o Forte Jaigarh, o Forte Nahargarh e o palácio Jal Mahal . Residências e pátios privados e isolados se unirão a um complexo mais amplo que atualmente abriga um hotel – o Fairmont Jaipur – pertencente a uma marca irmã da Raffles, a Fairmont Hotels Resorts. O empreendimento foi planejado como um destino discreto onde os hóspedes se sentirão mimados e privilegiados.

. Residências e pátios privados e isolados se unirão a um complexo mais amplo que atualmente abriga um hotel – o Fairmont Jaipur – pertencente a uma marca irmã da Raffles, a Fairmont Hotels Resorts. O empreendimento foi planejado como um destino discreto onde os hóspedes se sentirão mimados e privilegiados. O Raffles The Palm Dubai, com seus 125 quartos e suítes, terá uma posição privilegiada no extremo do arquipélago Palm, proporcionando vistas de 360 graus da costa de Jumeirah e do Golfo Pérsico. Com inauguração prevista para 2021, o hotel será a estrutura mais alta da Palm Jumeirah com quase 260 metros de altura. A propriedade também oferecerá 359 residências da marca.

Com inauguração programada para 2021, o Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences foi moldado pelo espírito criativo e intelectual de Boston , uma das cidades mais cativantes dos Estados Unidos. Localizado no centro histórico da cidade, o hotel promete ser um oásis acolhedor de elegância refinada em um novo e atraente prédio de 33 andares. O projeto inclui um hotel diferenciado com 147 quartos, bem como 146 residências requintadas da marca.

, uma das cidades mais cativantes dos Estados Unidos. Localizado no centro histórico da cidade, o hotel promete ser um oásis acolhedor de elegância refinada em um novo e atraente prédio de 33 andares. O projeto inclui um hotel diferenciado com 147 quartos, bem como 146 residências requintadas da marca. Atualmente em construção, o Raffles London estará localizado dentro do edifício Old War Office em Whitehall. A propriedade está sendo transformada em um emblemático hotel Raffles, com 125 quartos e suítes, restaurantes, spa e 85 residências privadas.

Sobre a Raffles

A Raffles Hotels & Resorts ostenta uma ilustre história e alguns dos mais prestigiosos endereços de hotéis em todo o mundo. Em 1887, o Raffles Singapore estabeleceu o padrão para a hospedagem de luxo, apresentando ao mundo os mordomos particulares, o drinque Singapore Sling e seu permanente e famoso serviço. Atualmente, a marca Raffles mantém essa tradição nas principais cidades e locais de resorts luxuosos, encantando os viajantes com experiências significativas e com serviço que é tanto cordial quanto intuitivo. Os conhecedores da vida escolhem o Raffles, não apenas por sua aura de cultura, beleza e gentileza, mas também pela maneira extraordinária que eles se sentem quando se hospedam no Raffles. Cada hotel Raffles, seja em Paris, Istambul, Varsóvia, Jacarta ou nas Ilhas Seychelles, é um oásis venerado aonde os viajantes chegam como hóspedes, saem como amigos e retornam como família. A Raffles faz parte da Accor, um grupo líder mundial de hospitalidade aumentada que oferece experiências exclusivas e significativas em 4.800 hotéis, resorts e residências em 100 países.

raffles.com | group.accor.com

Para mais informações: Contatos com a imprensa: Line Crieloue, gerente sênior de RP, line.crieloue@accor.com, +33 1 45 38 18 11; Estelle Wimel, gerente de comunicações, estelle.wimel@accor.com, +33 1 45 38 18 29

FONTE Raffles Hotels & Resorts

Related Links

http://raffles.com



SOURCE Raffles Hotels & Resorts