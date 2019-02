A Rakuten e a Sercomm anunciam juntas a primeira célula pequena virtualizada de todo o mundo

BARCELONA, Espanha, 26 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A Rakuten, Inc. (TSE: 4755), uma líder global em serviços de Internet e que em breve será a mais nova operadora de rede móvel no Japão e a Sercomm (TWSE: 5388), uma fabricante e fornecedora líder de equipamentos de telecomunicações, anunciaram hoje a primeira célula pequena virtualizada de todo o mundo. Desenvolvida em conjunto pela Rakuten e pela Sercomm, a célula pequena oferece melhor experiência para o usuário, utilizando a primeira tecnologia integral nativa da nuvem de todo o mundo. Adotando a arquitetura de rede da próxima geração, a célula pequena virtualizada atende as necessidades do setor de telecomunicações através do fornecimento de migração para redes 5G de fácil instalação, alto desempenho e flexibilidade expansível. A Rakuten e a Sercomm demonstrarão o produto esta semana no Congresso Mundial de Telefonia Móvel (Mobile World Congress) de 2019.

Através da divisão da unidade distribuída (UD) e da unidade de controle (UC), a célula pequena virtualizada oferece uma solução disruptiva para redes de telefonia móvel. Através de sua poderosa capacidade de computação da UC, a célula pequena virtualizada, com capacidade conjunta de processamento e compartilhamento cooperativo por rádio, pode ser instalada dinamicamente conforme necessário. A célula pequena virtualizada habilita uma verdadeira plataforma integral nativa da nuvem, a qual não somente melhora amplamente a confiabilidade, mas também facilita uma rede heterogênea. A célula pequena virtualizada suporta LTE 4G e pode ser atualizada para 5G com UDs renovadas. Através da adoção de uma RAN (Rede de Acesso por Rádio) aberta, virtualizada e dividida, as operadoras de telecomunicações podem desfrutar de reduções de custos e prazo para comercialização mais rápido sem os tradicionais inconvenientes da instalação de uma estação de base.

Integrada com capacidade de Wi-Fi de banda dupla 2.4G/5G, além de nova instalação, as células pequenas virtualizadas podem facilmente substituir os pontos de acesso (APs) de Wi-Fi existentes no local para reduzir os esforços de implementação sem sacrificar a funcionalidade do Wi-Fi. A célula pequena também permite Energia através da Ethernet (PoE – Power-over-Ethernet), tornando-a ideal para instalações no teto ou na parede em locais residenciais, comerciais e industriais, tais como apartamentos, conjuntos residenciais, prédios comerciais, shoppings e fábricas.

"A Rakuten alcança mais de 1.2 bilhão de consumidores em todo o mundo com serviços oferecidos nos setores de comércio eletrônico, tecnologia financeira e conteúdo digital e agora estamos prontos para reforçar nosso compromisso com os consumidores de terem uma vida melhor através do fornecimento de um novo serviço de rede de telefonia móvel, com o apoio de parceiros de tecnologia líderes do setor, tais como a Sercomm", disse Tareq Amin, executivo-chefe de tecnologia da Rakuten Mobile Network. "Nosso objetivo é realizar nossa visão de criarmos a primeira rede de telefonia móvel totalmente integral, virtualizada e nativa da nuvem de todo o mundo. A Sercomm é a líder da tecnologia de produtos de célula pequena, com sua reconhecida capacidade de design e vasta experiência de implementação e, juntos, estamos comprometidos em fornecer um serviço de telefonia móvel confiável, de custo acessível e conveniente para nossos clientes".

"Na Sercomm, estamos comprometidos com o desenvolvimento de soluções inovadoras para a habilitação de redes da próxima geração. Procuramos oferecer soluções de alta qualidade para os clientes do setor das telecomunicações através do investimento de significativos recursos de P&D", disse James Wang, CEO da Sercomm. "Estamos muito satisfeitos em nos unirmos com uma empresa líder do setor como a Rakuten na realização de uma rede de telefonia móvel da próxima geração. Juntos, iniciaremos uma nova era para o serviço de telecomunicações".

A Rakuten e a Sercomm exibirão a célula pequena no Congresso Mundial de Telefonia Móvel (Mobile World Congress) de 2019 em Barcelona, Espanha, de 25 a 28 de fevereiro:

Estande da Rakuten: Hall 4, Estande 4A10

Estande da Sercomm: Hall 2, Estande #2G3

Sobre a Rakuten

A Rakuten, Inc. (TSE: 4755) é uma empresa líder global de serviços de Internet que capacita os indivíduos, comunidades, empresas e a sociedade. Fundada em Tóquio em 1997 como um mercado on-line, a Rakuten se expandiu para oferecer serviços nos setores de comércio eletrônico, tecnologia financeira, conteúdo digital e comunicações para mais de 1,2 bilhão de membros em todo o mundo. O Grupo Rakuten tem mais de 17.000 funcionários e operações em 30 países e regiões. Para mais informações, visite o endereço https://global.rakuten.com/corp/.

Sobre a Sercomm Corporation

A Sercomm Corporation (TWSE: 5388) é uma fabricante líder mundial de equipamentos de telecomunicações e de banda larga. Fundada em 1992, a Sercomm se concentra no desenvolvimento de soluções incorporadas para tornar o serviço de redes simples e acessível. Com sua totalmente integrada capacidade de engenharia e sua unidade de manufatura de última geração, a Sercomm oferece soluções completas de telecomunicações de banda larga, tais como células pequenas, portais residenciais/empresariais e produtos da Internet das Coisas (IoT) e é agora uma líder mundial no setor. Com sede em Taipei, Taiwan, a rede global de operações da Sercomm cobre mercados na América do Norte, Europa e região Ásia-Pacífico. Sua base de clientes inclui os principais fornecedores de serviços, fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de redes e integradores de sistemas. Para mais informações, visite o endereço www.sercomm.com.

FONTE Sercomm Corporation

Related Links

http://www.sercomm.com



SOURCE Sercomm Corporation