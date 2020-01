A Resonance Consultancy anuncia o ranking de desempenho de cidades mais abrangente do planeta

REVELADAS AS MELHORES CIDADES DO MUNDO EM 2020

NOVA YORK, 7 de janeiro de 2020 /CNW/ - A Resonance Consultancy anunciou hoje as 100 cidades mundiais com melhor desempenho no Relatório das melhores cidades do mundo emitido anualmente.

O novo relatório das Melhores cidades do mundo em 2020 da Resonance Consultancy é considerado o ranking de cidades mais completo do planeta, com base na metodologia original, que analisa as principais estatísticas, os comentários de usuários e as atividades on-line, em canais como Google, Facebook e Instagram. Faça o download do relatório completo no site ResonanceCo.com/Reports e confira os perfis individuais das cidades no site BestCities.org. (CNW Group/Resonance Consultancy Ltd.)

O ranking das Melhores cidades da Resonance quantifica e avalia a qualidade relativa do lugar, a reputação e a identidade competitiva das principais cidades do mundo com populações metropolitanas de um milhão ou mais. É considerado o ranking de cidades mais completo do mundo, com base na metodologia original, que analisa as principais estatísticas, bem como os comentários de usuários e as atividades on-line, em canais como Google, Facebook e Instagram.

"O ranking das Melhores cidades do mundo é composto por fatores experimentais que as pessoas consideram mais importantes ao escolher uma cidade para morar e visitar, além de fatores empíricos que os tomadores de decisão de negócios consideram importantes para negócios ou investimentos", afirma Chris Fair, presidente e diretor executivo da Resonance Consultancy.

Consequentemente, o ranking das Melhores cidades da Resonance não considera as cidades apenas como lugares para morar, trabalhar ou visitar, mas adota uma abordagem mais holística, usando inúmeros fatores que demonstram correlações positivas com a atração de emprego, investimentos e/ou visitantes, variando desde o número de experiências gastronômicas, museus e pontos turísticos e de referência que cada cidade oferece, ao número de empresas Global 500, conexões diretas de voos e citações a cada uma no Instagram.

Com base no desempenho de cada cidade nos 22 fatores analisados, estas são as melhores cidades do mundo para 2020:

1) Londres, Inglaterra

2) Nova York, EUA

3) Paris, França

4) Tóquio, Japão

5) Moscou, Rússia

6) Dubai, Emirados Árabes Unidos

7) Cingapura, República de Cingapura

8) Barcelona, Espanha

9) Los Angeles, EUA

10) Roma, Itália

A classificação completa das 100 principais cidades está disponível no site ResonanceCo.com/Reports.

SOBRE A RESONANCE CONSULTANCY

Um das principais consultorias em imóveis, turismo e desenvolvimento econômico, a Resonance combina estratégia de negócios e criatividade de marketing para moldar o futuro de comunidades, cidades e países. Seus serviços abrangem estratégias de desenvolvimento, marketing e marca de lugares, bem como a criação de lugares. Sua equipe executou mais de 100 projetos de destino e desenvolvimento em mais de 70 países. Trabalha com desenvolvedores, planejadores, arquitetos, organizações de marketing de destinos e agências de desenvolvimento econômico para criar lugares vibrantes e prósperos.

Visite o site ResonanceCo.com para saber mais.

Para ver histórias e marcar entrevistas, entre em contato com: Rachel Thexton, Thexton PR, +1-604-729-1448, Rachel@thextonpr.com.

FONTE Resonance Consultancy Ltd.

SOURCE Resonance Consultancy Ltd.