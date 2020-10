A reunião da cúpula do G20 será realizada virtualmente, com o tema "Realização das oportunidades do século XXI para todos"

RIADE, Reino da Arábia Saudita, 4 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A reunião da cúpula do G20 de 2020 será realizada virtualmente em 21 e 22 de novembro e será presidida por Sua Majestade o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud.

A presidência do G20 terá como ponto de partida o sucesso da reunião extraordinária virtual da cúpula do G20, realizada em março, e nos resultados de mais de 100 grupos de trabalho e reuniões ministeriais virtuais.

O G20 está liderando a luta contra a pandemia global; adotando medidas rápidas e sem precedentes para proteger a vida e os meios de subsistência dos mais vulneráveis. O G20 contribuiu com mais de US$ 21 bilhões para apoiar a produção, distribuição e o acesso a diagnósticos, tratamentos e vacinas; injetou US$ 11 trilhões para proteger a economia global e lançou a iniciativa de suspensão de débitos para os países menos desenvolvidos que permitiria que os países beneficiados postergassem USD 14 bilhões em pagamentos de débitos com vencimento neste ano e usassem esses valores para financiar seus sistemas de saúde e programas sociais.

O foco da próxima reunião da cúpula do G20 será a proteção de vidas e a restauração do crescimento por meio do enfrentamento das vulnerabilidades descobertas durante a pandemia e do estabelecimento dos alicerces para um futuro melhor. A reunião também estará concentrada em promover uma ação internacional visando à realização das oportunidades do século XXI para todos por meio do empoderamento das pessoas e da proteção do nosso planeta, além do domínio do potencial de inovação para moldar novas fronteiras.

Para mais informações sobre o G20, incluindo a agenda da presidência e o programa completo de eventos, acesse www.g20.org.

