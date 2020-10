A Rockwell Automation abriu as inscrições para a 29a Automation Fair At Home, uma experiência nova e essencialmente virtual

"Nossos clientes esperam a Automation Fair todos os anos para explorar o que está por vir na jornada da transformação digital, e ninguém está melhor posicionado para ajudá-los a reunir o valor da tecnologia da informação e da tecnologia operacional industrial do que a Rockwell Automation e os parceiros dela", afirma Blake Moret, presidente e CEO da Rockwell Automation. "Fizemos tudo para tornar a experiência da Automation Fair At Home deste ano tão dinâmica e interessante como sempre."

As sessões remotas e experiências contarão com apresentações de líderes importantes, demonstrações de produtos e soluções inovadoras, treinamentos técnicos, fóruns do setor e a oportunidade de interagir com executivos e especialistas em tecnologia. Se as condições permitirem, haverá uma exceção à experiência remota: pequenos grupos presenciais e visitas guiadas pela sede da empresa em Milwaukee, no Centro de Experiência do Cliente e nas linhas de operações ativas.

"Queremos oferecer aos nossos clientes opções de participação que se adaptem às suas necessidades, com a confiança de que implementamos os protocolos recomendados e damos prioridade à segurança", disse Moret.

Novas tecnologias e soluções

O evento virtual apresentará exposições interativas com os mais novos produtos, soluções e serviços. Os participantes podem experimentar as últimas inovações em primeira mão e conversar com especialistas em soluções.

Treinamento e desenvolvimento

Laboratórios interativos e práticos com foco nas mais novas tecnologias de hardware e software para ajudar os profissionais a melhorar suas habilidades e experiência.

Fóruns do setor

Painéis de discussão, nos quais os líderes do setor discutirão como estão definindo, transformando e inovando o futuro da jornada pela transformação digital. Os setores em destaque incluem: Automotivo e pneus, produtos químicos, alimentos e bebidas, farmacêutico, fabricantes de máquinas, petróleo e gás, energia, metais, mineração e saneamento.

Estrategistas DX

As apresentações da sessão Estrategistas DX reúnem uma comunidade de elite de pioneiros digitais que demonstrarão o poder e o valor da experiência da Rockwell Automation em IT/OT. As apresentações incluirão discussões interativas com líderes do setor sobre como impulsionar resultados de negócios mensuráveis e usar tecnologias emergentes em novos modelos de negócios.

Grupo de usuários de soluções de processo

A seção "Grupo de usuários de soluções de processos" mostrará como a Rockwell Automation utiliza as informações dos usuários em seus lançamentos mais recentes do SDCD PlantPAx® , Batch e fornecendo suporte às soluções de processo. Ela inclui oportunidades para fazer perguntas a especialistas, bem como laboratórios práticos, sessões com clientes e sessões técnicas.

Profundas discussões

Profundas discussões sobre inclusão e diversidade são conversas que refletem sobre maneiras de criar uma cultura que consiga maximizar o potencial dos funcionários e os resultados finais da empresa por meio de atividades de extensão para a comunidade, diversidade de fornecedores e foco no talento.

As inscrições para a Automation Fair At Home já estão abertas em: www.automationfair.com.

