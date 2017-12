A Rosatom, da Rússia, irá expor soluções de vanguarda de energia sustentável na WFES em Abu Dhabi

MOSCOU, 28 de dezembro de 2017 /PRNewswire/ -- A Rosatom, empresa estatal de energia atômica da Rússia, vai demonstrar suas últimas tecnologias, inovações e produtos para o desenvolvimento sustentável na Cúpula Mundial da Energia do Futuro (WFES -- World Future Energy Summit), de 15 a 18 de janeiro de 2018 em Abu Dhabi.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/623332/Rosatom_Logo.jpg )

A ser realizada no Centro Nacional de Exposições, como parte da Semana da Sustentabilidade de Abu Dhabi, a WFES é promovida anualmente por iniciativa da Companhia de Energia do Futuro de Abu Dhabi, a Masdar, e é o principal evento global dedicado ao avanço da tecnologia de energia renovável e da tecnologia limpa.

A Rosatom terá um estande de exposição, que apresentará as últimas informações sobre as tecnologias e recursos inovadores da Rússia, bem como sobre sua expertise única, para ajudar suas parceiras de todo o mundo a conseguir um mix de energia equilibrado e sustentável.

O estande da Rosatom também irá exibir as mais novas soluções da empresa nas áreas de engenharia e de construção de usinas nucleares. Os especialistas da Rosatom também irão apresentar sua tecnologia única MultiD, uma plataforma digital orientada para a Web, destinada à gestão de projetos de infraestrutura durante todo seu ciclo de vida.

A Rosatom tem mais de 70 anos de experiência em todos os ramos do setor nuclear, o que a torna uma líder global em avanços tecnológicos. Como líder em tecnologia nuclear, a Rosatom atribui um alto valor ao desenvolvimento da cooperação internacional para o uso pacífico da tecnologia atômica e faz seu melhor para apoiar suas parceiras estrangeiras. As soluções de projetos e métodos modernos usados pela empresa para construir uma infraestrutura nuclear em todo o mundo tornou a Rosatom uma parceira confiável em 12 países, visando o rápido desenvolvimento dos setores de energia nuclear de alta tecnologia.

Mas a Rosatom tem mais do que apenas energia nuclear. Atualmente, a empresa está envolvida com o desenvolvimento de outras áreas "verdes" de geração de energia não nuclear. Em 2016, a Rosatom ganhou uma licitação para a construção de três estações eólicas no sul da Rússia. A empresa também está trabalhando ativamente no desenvolvimento de pequenas usinas hidrelétricas.

Para referência

A Rosatom, empresa estatal de energia nuclear da Rússia, é composta por 340 empresas e instituições de pesquisa que operam no setor nuclear. Com mais de 70 anos de experiência, a Rosatom oferece serviços integrados que cobrem todo o campo do setor nuclear, desde o enriquecimento de urânio à construção de usinas nucleares. Internacionalmente, a empresa está dando prioridade à implementação de tecnologias inovadoras e à gestão do meio ambiente. Atualmente, a Rosatom está envolvida com a construção de 33 usinas nucleares, em 12 países.

Website: http://www.rosatom.com

FONTE Rusatom International Network

SOURCE Rusatom International Network

Related Links

http://www.rosatom.com