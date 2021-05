A Route Mobile (UK) Limited nomeia John Owen como CEO para Europa e Américas, para acelerar o crescimento e o desenvolvimento do mercado

John Owen conta com mais de 30 anos de experiência em liderança executiva internacional nas principais organizações globais. Em sua mais recente função como CEO do Grupo da Mastek Ltd ("Mastek"), ele transformou a Mastek em líder em crescimento em transformação digital com resultados excepcionais. Antes da Mastek, John ocupou cargos executivos seniores em organizações como Serco, HP, Sycamore Networks e Nortel.

Rajdipkumar Gupta, diretor geral e CEO do Grupo Route Mobile Limited, disse: "Após o bem-sucedido IPO da Route Mobile, temos certeza de que agora queremos fortalecer nossa capacidade de gestão global e capacidade para apoiar nossas aspirações de crescimento. Estou extremamente satisfeito por termos atraído um profissional experiente como John, que tem um excelente histórico como CEO." Ele acrescentou:"Com a profunda experiência de John na administração de uma empresa indiana listada, suas capacidades de desenvolvimento de negócios e a experiência em fusões e aquisições garantirão um crescimento sustentável para a Route Mobile. Tenho certeza de que, juntos, podemos levar a Route Mobile para o próximo nível de sucesso e reconhecimento globais. O fato de John estar fora do Reino Unido nos dá uma vantagem competitiva enquanto navegamos nos desafios de um mundo pós-COVID."

John Owen, CEO para Europa e Américas, disse: "Os últimos anos foram fantásticos para a Route Mobile, com a IPO e o sucesso operacional. Acredito que o futuro seja ainda mais emocionante do que seu desempenho esplêndido até o momento. Rajdip e sua equipe construíram uma excelente organização, com grande cultura, em um mercado e segmento excepcionalmente difíceis que continua a crescer." Ele acrescentou: "Meu trabalho é ajudar a executar a estratégia de crescimento e expandir o negócio de forma eficiente e eficaz para garantir que a empresa continue a superar o mercado. Temos bases sólidas; agora precisamos executar nossos planos que ajudarão a Route Mobile a evoluir de uma história de sucesso indiana para uma história de sucesso global. Tenho orgulho de fazer parte desta equipe de alto impacto e posso sentir que é um excelente ajuste cultural."

Sobre a Route Mobile Limited:

Fundada em 2004, a Route Mobile Limited ("RML") é uma provedora de serviços de plataforma de comunicações em nuvem, atendendo a empresas, operadores de serviços over-the-top (OTT) e operadores de rede móvel (MNO). O portfólio da RML compreende soluções em mensagens, voz, e-mail, filtragem de SMS, análises e monetização. A RML tem uma base de clientes empresariais diversificada em uma ampla gama de setores, incluindo empresas de mídia social, bancos e instituições financeiras, entidades de comércio eletrônico e agregadores de viagens. A RML está sediada em Mumbai, Índia, com presença global na Ásia-Pacífico, Oriente Médio, África, Europa e América do Norte.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1511490/Route_Mobile_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1511489/John_Owen_CEO_Route_Mobile.jpg

