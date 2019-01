A Royal Canadian Mint homenageia bravura e sacrifício, ao dedicar a moeda do dólar de prova de cunho de prata de 2019 ao 75º aniversário do Dia D

Inovar por meio da forma é outra marca registrada da Mint, que retorna com o novo conjunto de moedas de prata 999 de três painéis – Asas de esperança. Criadas pelo artista David Caesar, duas partes retangulares flanqueiam uma peça central em formato de folha de bordo, para produzir uma cena panorâmica de um majestoso falcão peregrino com as asas estendidas sobre dois habitats familiares. Algumas falésias naturais aparecem à esquerda, enquanto os arranha-céus urbanos, onde muitas dessas aves ameaçadas de extinção se aninham, são mostrados à direita.

Outros produtos, incluindo vários destaques, lançados em janeiro:

a moeda de ouro puro de $200 , de 2019 – início da história do Canadá: chegada dos europeus, criada por Alan Daniel ;

, de 2019 – início da história do Canadá: chegada dos europeus, criada por ; o conjunto clássico canadense 2019 fora de circulação;

os kits para presentes 2019, comemorando os temas "Nascido em 2019", "Casado em 2019", "Feliz Aniversário" e "O Canadá";

a moeda de prata 999 de $20 , de 2019 – cumprimentos pela data de casamento, com design em forma de coração, da artista Sylvie Daigneault , banhada em ouro rosa;

, de 2019 – cumprimentos pela data de casamento, com design em forma de coração, da artista , banhada em ouro rosa; a moeda de prata 999 de $10 , de 2019 – Bem-vindo ao mundo;

, de 2019 – Bem-vindo ao mundo; a moeda de prata 999 de $3 – comemoração do amor, com um buquê de flores coloridas em cristal, criada por Anna Bucciarelli ;

– comemoração do amor, com um buquê de flores coloridas em cristal, criada por ; a moeda de $25 , de 2019, de dupla espessura (Piedfort) – ícones atemporais: mobelha, com design de Pierre Leduc ;

, de 2019, de dupla espessura (Piedfort) – ícones atemporais: mobelha, com design de ; a moeda de prata 999 de 142 ml, de 2019 – da série de moedas grandes: moeda de 10 centavos, banhada a ouro dos dois lados;

a moeda de ouro puro de $200 , de 2019 – símbolos da costa canadense: o Ártico, criada por Cathy Bursey-Sabourin ;

, de 2019 – símbolos da costa canadense: o Ártico, criada por ; a moeda de prata 999 de $50 , de 2019 – o Canadá simbólico, com a colagem de Adam Young dos símbolos canadenses, lembrando a forma de uma folha de bordo;

, de 2019 – o Canadá simbólico, com a colagem de dos símbolos canadenses, lembrando a forma de uma folha de bordo; a moeda de prata 999 de $20 , de 2019 – a fauna canadense: o urso polar, apresentando uma mistura de cores vibrantes e gravuras clássicas no design de W. Allan Hancock ;

, de 2019 – a fauna canadense: o urso polar, apresentando uma mistura de cores vibrantes e gravuras clássicas no design de W. ; a moeda de prata 999 de $20 , de 2019 – o valente: a águia careca, também criada por W. Allan Hancock ;

, de 2019 – o valente: a águia careca, também criada por W. ; a moeda de prata 999 de $3 , de 2019 – comemoração da diversão canadense e das festividades: Cataratas do Niágara, criada por Steve Hepburn ; e

, de 2019 – comemoração da diversão canadense e das festividades: Cataratas do Niágara, criada por ; e a moeda de prata 999 com cristal, de $5 , de 2019 – série zodíaco: aquário, apresentando o trabalho de Jori Van Der Linde .

As cunhagens, os preços e as informações completas sobre cada produto podem ser encontradas na aba "Shop" (comprar) do site www.mint.ca. As imagens das moedas estão disponíveis aqui.

Todos esses produtos podem ser encomendados diretamente na Mint, pelo número 1 (800) 267-1871, no Canadá; 1 (800) 268-6468, nos EUA, ou on-line, no site. As moedas também estão disponíveis nas boutiques da Royal Canadian Mint, em Ottawa e Winnipeg, bem como pela rede global de revendedores e distribuidores, dentre eles, as agências participantes do Correio do Canadá.

