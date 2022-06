A ROYAL CANADIAN MINT REIMAGINA DESIGNS CLÁSSICOS EM SUA MAIS RECENTE OFERTA DE MOEDA DE COLECIONADOR

OTTAWA, Ontário, 8 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Há dez anos, a unidade de Winnipeg da Royal Canadian Mint cunhou o último centavo canadense. Hoje, a Mint está lançando uma edição de colecionador da moeda de prata de um centavo de 28 gramas para comemorar a década desde a última vez em que ela foi cunhada. O clássico design de folha e galho de bordo duplo de G. E. Kruger Gray aparece na moeda de prata pura de um centavo de 2022 - 10º aniversário da despedida do centavo. Esse tributo à moeda de colecionador foi adequadamente cunhado em Winnipeg, Manitoba, local da fábrica de moedas circulantes do Canadá e o local de nascimento do cêntimo. Além disso, ele leva a marca "W" (Winnipeg) da casa da moeda como um símbolo que identifica sua origem. Essa nova moeda colecionável, com diversas outras, está disponível a partir de hoje.