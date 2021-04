A RSPO fortalece o papel das mulheres na produção sustentável de óleo de palma

KUALA LUMPUR, Malásia, 22 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) divulgou sua Orientação Prática sobre Inclusão e Conformidade de Gênero com os Princípios e Critérios (P&C) da RSPO de 2018 e o Padrão do Pequeno Proprietário Independente (ISH) de 2019. Desenvolvida pelo Grupo de Trabalho de Direitos Humanos da RSPO (HRWG), em consulta com a Fair & Sustainable Consulting, esta Orientação de Gênero destaca o papel vital que as mulheres desempenham no setor de óleo de palma e a necessidade de fortalecer nosso compromisso com os direitos das mulheres.

"As mulheres fazem contribuições essenciais para o setor de óleo de palma; no entanto, elas também enfrentam riscos únicos - desde o não reconhecimento da propriedade da terra a oportunidades de emprego desiguais até a falta de proteção, tanto física quanto financeira", disse Prasad Vijaya Segaran, executivo sênior de direitos humanos e padrões sociais da RSPO. "Em um setor dominado há muito tempo pelo sexo masculino, há uma necessidade urgente de enfrentar esses riscos integrando mais pontos de vista e práticas de igualdade de gênero nas operações das empresas que produzem óleo de palma, que contribuirão tanto para o bem-estar quanto para a vida dos homens, mulheres e empresas para as quais eles trabalham."

A Orientação de Gênero serve como um guia prático para melhorar a igualdade de gênero. Ela equipa os membros da RSPO com um manual que descreve os elementos básicos de uma empresa inclusiva em termos de gênero, as limitações baseadas em gênero para recursos educacionais e recomendações para ação. Também apresenta referências de uma ampla gama de partes interessadas e profissionais, aproveitando seus anos de experiência coletiva no setor e enfrentando questões sensíveis ao gênero na mão de obra.

Leia o comunicado completo aqui: https://www.rspo.org/news-and-events/news/rspo-strengthens-womens-role-in-sustainable-palm-oil-production

Sobre a RSPO:

A Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) foi formada em 2004 com o objetivo de promover o crescimento e o uso de produtos sustentáveis de óleo de palma por meio de padrões globais críveis e engajamento das partes interessadas. A RSPO é uma organização internacional sem fins lucrativos que une as partes interessadas dos diferentes setores do setor de óleo de palma, incluindo produtores de óleo de palma, processadores ou comerciantes de óleo de palma, fabricantes de bens de consumo, varejistas, bancos e investidores, ONGs de conservação ambiental ou da natureza e ONGs sociais ou de desenvolvimento.

