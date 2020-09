A Sai Life Sciences expande seu conjunto de plataformas de análise celular em Cambridge, MA

No último ano, o laboratório entregou uma série de projetos, incluindo estudos de validação genética e farmacológica, validação de reagente, e desenvolveu vários estudos para os seus clientes, como ensaios de envolvimento celular e avaliações de biomarcadores in vitro.

Descrevendo sua experiência de trabalho com a Sai Life Sciences, a fundadora e CEO da Auron Therapeutics, Dra. Katherine Yen disse: "Eles não somente executam cuidadosamente os experimentos como entregam os dados pontualmente. A expertise técnica deles contribuiu para o desenho experimental e para a interpretação dos resultados, o que nos permitiu gerar dados cruciais rapidamente para os nossos programas de descoberta de medicamentos."

Expressando um sentimento semelhante, o cofundador e diretor da Pesquisa e Desenvolvimento da Eikonizo Therapeutics, Dr.Al Schroeder disse: "A equipe da Sai foi rápida em desenvolver um plano de trabalho e começar os experimentos para abordar nossas necessidades de desenvolvimento de ensaios, e a presença da empresa em Cambridge realmente agilizou o projeto. Ficamos muito satisfeitos com o rigor e a agilidade da empresa e definitivamente continuaremos a trabalhar com ela."

Localizada no coração do ecossistema de biotecnologia de Cambridge/Boston, o laboratório da Sai de 789 m² na Kendall Square cria oportunidades para empresas locais de biotecnologia de colaborarem frente a frente com os cientistas da Sai e de acelerar o ritmo de suas pesquisas externalizadas por meio da redução dos tempos do ciclo. O foco exploratório do laboratório permite que os clientes externalizem projetos complexos de biologia que necessitem de um desenho experimental mais fluido com tomada de decisões em tempo real. Complementando a equipe de Cambridge, está uma grande equipe de tecnologia na Índia que trabalha em conjunto para apresentar aos clientes uma solução ótima em termos de velocidade, custo e talento.

Falando sobre os planos da empresa, o CEO e diretor geral da Sai Life Sciences, Krishna Kanumuri disse: "Temos o compromisso de ajudar os nossos clientes a avançar com sucesso em seus portfólios internos de descoberta e estamos investindo recursos consideráveis para oferecer serviços de primeira classe na região de Boston. Esses novos recursos acrescentados são apenas os mais recentes em nosso plano de crescimento estratégico com a adição de recursos significativos em breve."

O laboratório de Cambridge atua como uma ponte, permitindo uma integração total com o restante das ofertas de serviços da empresa em todo o Reino Unido e na Índia, cobrindo a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos e incluindo química medicinal, metabolismo e farmacocinética da droga e toxicologia, processo químico e desenvolvimento analítico, e fabricação em escala comercial.

Sobre a Sai Life Sciences

Sai Life Sciences é uma CDMO de serviço completo orientada pela visão de contribuir para o lançamento de 25 novos medicamentos até 2025. A empresa trabalha com empresas inovadoras de todo o mundo da área farmacêutica e de biotecnologia, acelerando a descoberta, o desenvolvimento e a fabricação de moléculas pequenas complexas. Uma CDMO pura, a Sai Life Sciences vem atendendo a um conjunto diversificado de programas de desenvolvimento de novas entidades químicas, consistentemente fornecendo valor com base na sua qualidade e capacidade de resposta. Atualmente, a empresa trabalha com 7 das 10 maiores empresas farmacêuticas, além de várias empresas pequenas e médias da área de farmácia e biotecnologia. A Sai Life Sciences é uma empresa privada que conta com o apoio dos investidores globais, TPG Capital e HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1251954/Sai_Life_Sciences_OperaPhenix.jpg

FONTE Sai Life Sciences

