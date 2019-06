A SAMI adquire a Advanced Electronics Company (AEC), sediada em Riyadh

O investimento da SAMI na AEC, a empresa do setor privado com sede em Riyadh, especializada em engenharia, desenvolvimento, fabricação, reparo e suporte técnico em defesa, tecnologia da informação e comunicação (TIC), energia, segurança cibernética e campos de alta tecnologia, em âmbito local, nacional, regional e internacional, faz parte dos esforços contínuos da SAMI para aumentar a fabricação local de defesa no Reino Unido, alinhada com as diretrizes da Saudi Vision 2030.

Sua excelência, Ahmed Al-Khateeb, presidente da SAMI, disse: "A fundação da instituição e o crescimento da SAMI foram definidos há três anos, com o anúncio da Saudi Vision 2030. A jornada da SAMI começou em 2017 e, desde então, avançamos com o apoio da liderança do nosso país, os esforços constantes da nossa equipe e o apoio dos parceiros. O acordo de hoje representa um marco significativo para nós, à medida que avançamos os esforços para construir um setor de indústrias militares forte, dinâmico e sustentável na Arábia Saudita".

Sua excelência, Al-Khateeb, acrescentou: "A eletrônica de defesa é um elemento crítico do setor de defesa, e a aquisição da AEC estabelece firmemente a presença da SAMI no mapa da indústria de defesa global. Aumentar as nossas aspirações no setor nos ajudará a impulsionar o conteúdo local e estimular o crescimento econômico".

Estabelecida em 1988, no âmbito do Programa Saudita de Compensação Econômica (Saudi Economic Offset Program), e de propriedade de várias empresas, incluindo a empresa de defesa internacional, aeroespacial e de segurança BAE Systems, a AEC teve papel pioneiro nos campos da eletrônica moderna, manufatura, integração de sistemas e serviços de reparação e manutenção, durante quase três décadas, tornando-se um importante ator regional reconhecido pela inovação. A AEC é especializada na concepção, desenvolvimento, fabricação, manutenção e reparação de vários sistemas, dispositivos e equipamentos eletrônicos avançados industriais e militares, como sistemas inteligentes de eletricidade e hidrômetros, sistemas de proteção de segurança para a infraestrutura vital, sistemas de controle industrial, sistemas de visão das aeronaves Typhoon, sistemas de jammers (transmissores) e de interferência para as aeronaves F-15, unidades eletrônicas para os aviões F-16, equipamentos terrestres e simuladores de treinamento para as aeronaves Hawk 165 e sistemas de visão para as aeronaves Tornado, entre outros.

O crescimento da AEC fez com que a empresa desempenhasse papel essencial na localização da manufatura militar, implementando tecnologias inteligentes e acelerando o crescimento industrial e comercial, mantendo uma taxa de "saudização" de mais de 80%, e 100% de conclusão em mais de 1.000 projetos. A AEC desenvolveu sua própria estrutura, a Metodologia Integrada Alinhada (Aligned Integrated Methodology, AIM), que tem abordagem padronizada para governança e entrega, além de compreender metodologias em portfólio, programa e gerenciamento de projetos.

Nos últimos anos, a AEC teve crescimento constante nas vendas anuais, com vendas líquidas, em 2018, subindo para 2,07 bilhões de riyals sauditas, em comparação com 1,925 bilhões de riyals sauditas, em 2017, e 1,65 bilhões de riyals sauditas, em 2016.

Após a aquisição, a AEC formará o núcleo de criação da divisão de produtos eletrônicos de defesa compatíveis com produtos originais (OEM) da SAMI e a divisão de negócios de soluções de tecnologia de defesa indígena, pegando um atalho nos fluxos de negócios. Além disso, o número total de funcionários da SAMI aumentará significativamente, atingindo 2.200, como resultado da aquisição.

Além de facilitar a Transferência de Tecnologia (ToT), impulsionar a produção local e aprofundar o trabalho de engenharia, projeto, desenvolvimento, manutenção, reparo e revisão, a aquisição permitirá à SAMI, por meio da AEC, desenvolver seus próprios produtos maduros, para ajudar a alcançar seus objetivos estratégicos estabelecidos para 2030.

Desde a sua criação, em meados de 2017, a SAMI tem liderado os esforços da Arábia Saudita no desenvolvimento de capacidades de defesa autossuficientes, com seu portfólio crescente de produtos e serviços militares, abrangendo quatro divisões de negócios: a aeronáutica, sistemas terrestres, armas e mísseis, e defesa eletrônica.

Sobre a Saudi Arabian Military Industries (SAMI):

Lançada em maio de 2017, a Saudi Arabian Military Industries (SAMI) é uma empresa estatal de indústrias militares, que trabalha sob as diretrizes delineadas na Saudi Vision 2030. Com o objetivo de estar entre as 25 maiores empresas de indústrias militares do mundo até 2030, a SAMI deve desempenhar papel fundamental na localização de 50% dos gastos militares totais do governo do Reino da Arábia Saudita.

A SAMI combina as mais recentes tecnologias e os melhores talentos nacionais, para desenvolver produtos e serviços militares de valor nominal em relação aos padrões internacionais, em quatro divisões de negócios: aeronáutica, sistemas terrestres, armas e mísseis, e defesa eletrônica. A empresa também tem como objetivo aumentar as exportações e trazer investimentos estrangeiros para o setor de indústrias militares do Reino da Arábia Saudita.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/927858/SAMI_AEC.jpg

FONTE SAMI

SOURCE SAMI