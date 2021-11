A SatoshiTango segue fortalecendo seu portfólio de criptomoedas

Solana -cuja criptomoeda nativa se denomina SOL-, é considerada um dos projetos mais sólidos e atrativos deste 2021.



"Solana é conhecida no meio cripto devido aos tempos de processamento incrivelmente curtos que oferece a cadeia de bloqueio. O protocolo híbrido de Solana permite tempos de validação significativamente reduzidos tanto para a transação quanto para a execução de contratos inteligentes", destacam os analistas de CoinMarketCap.



Durante o anúncio do lançamento de Solana (SOL), Matias Bari -CEO e Cofundador da SatoshiTango expressou: "O potencial que vemos em Solana é enorme. Esta criptomoeda de terceira geração consegue resolver questões de escalabilidade, sustentabilidade, velocidade e interoperalidade. Nossos usuários também nos contavam de seu interesse em Solana e, por isso, decidimos incluir e seguir ampliando nossa proposta de valor, incorporando mais soluções financeiras em nosso portfólio".



Durante este ano, SOL se revalorizou de 1,6 a 147 dólares, ou seja, avançou quase 100 vezes durante 2021, ingressando no "Top Ten" das cripto que possuem maior capitalização de mercado.



No caso de Uniswap, é um protocolo de intercambio descentralizado (DEX) para intercambiar Tokens ERC20 que tomaram um enorme protagonismo no ecossistema cripto devido a seu particular sistema de funcionamento.

O protocolo opera na blockchain de Ethereum e proporciona muitas funcionalidade. Por suas características, Uniswap é um sistema completamente autônomo que segue sua própria programação, a qual é transparente e imutável.

"A finalidade dos token DeFi é recriar os serviços financeiros mais comuns, mas de forma descentralizada, ou seja, sem intermediários, como as instituições financeiras tradicionais" detalhou Bari ao se referir à incorporação de Uniswap.

Já Stellar, por sua vez, com seu token (XLM) é uma das iniciativas mais inovadoras do mundo cripto.

Stellar (XLM) é uma plataforma blockchain para transferir ativos digitais em todo mundo, cujo propósito é oferecer aos usuários a possibilidade de realizar pagamentos de forma rápida, econômica e segura. Lançada como competidor da Ripple em 2014 pelo cofundador de XRP, Jed McCaleb.



A Stellar Development Foundation (SDF sigla em inglês) ou Stellar.org, é uma organização cujo principal objetivo é solucionar os problemas que hoje impedem o acesso de qualquer pessoa ao mundo bancário.

"Sua intenção expansiva, democrática e o respaldo tanto tecnológico como financeiro de grandes investidores a posicionaram como uma das criptomoedas de melhor projeção", detalhou o CEO da SatoshiTango.

Já Chainlink serve de incentivo e compensação pelo trabalhos que os operadores de nódulos realizam.

"Ao mesmo tempo, um proprietário de tokens Link pode ir a uma exchange –como a SatoshiTango- e trocar estes tokens por outros, criptomoedas ou dinheiro fiat. Puntualizam os especialistas da SatoshiTango. Também como em qualquer criptomoedas, se pode fazer HOLD destes tokens e apostar na sua subida de preço, algo bastante frequente ultimamente devido ao crescimento do nicho token.

Por fim, Polkadot é um protocolo de código aberto desenvolvido para ser acessível a todos, tendo o objetivo de permitir a evolução da tecnologia blockchain. A cripto nasceu das mãos de Gavin Wood, um dos desenvolvedores iniciais de Ethereum. Wood chegou a estar no mesmo nível que Vitalik Buterin e é o desenvolvedor da linguagem de programação Solidity.

O objetivo de Polkadot é introduzir interoperabilidade entre diferentes cadeias de bloqueios, permitindo que elas possam trocar dados e, assim, conseguir desenvolver serviços e aplicativos mais potentes.

Como qualquer outro projeto blockchain, Polkadot tem seu próprio token que recebe o nome de DOT e conta com várias características. "Os usuários com tokens DOT tem direito de governança sobre a plataforma. Permite dominar as tarifas de rede, votar sobre as atualizações propostas para a rede e implantar ou sumprimir parachains. Mediante o aproveitamento dos tokens DOT ajuda a manter a segurança da rede, incentivando seguir o consenso. Tem função de união", concluiu Bari.



Como investir em SOL, Uniswap, UXL, Chainlink e DOT?



