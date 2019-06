A saúde bucal deficiente impacta severamente o treinamento e o desempenho atlético, informa a Federação Dentária Mundial FDI

GENEBRA, 5 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Se quiserem vencer, os atletas de elite e amadores precisam tornar a saúde bucal uma de suas principais prioridades.

A Federação Dentária Mundial (FDI - World Dental Federation) concorda plenamente. Hoje, a organização lançou uma série de recursos de odontologia voltados para os esportes para atletas amadores e de elite, dentistas e médicos da medicina esportiva e organizações esportivas. O lançamento coincide com uma movimentada temporada de esportes de verão, incluindo a Copa Mundial de Futebol Feminino de 2019 da FIFA, na França, as finais do Campeonato de Roland-Garros (Aberto da França) e o início do torneio US Open (golfe), para citar alguns.

Lesões ou traumas bucais não são os únicos problemas dentais que surgem durante a prática de esportes:

O estresse relacionado com os esportes pode causar desidratação, boca seca e bruxismo.

Bebidas energéticas e certos alimentos e suplementos contêm adição de açúcar e ingredientes ácidos, os quais podem causar cáries e aumentar o risco de doenças da gengiva e erosões dentárias.

Uma emergência dental – tais como abscesso gengival, dente infeccionado ou erupção do dente do siso – antes de uma competição pode prejudicar o desempenho ou mesmo impedir totalmente que o atleta participe.

"Uma boca saudável contribui para um corpo saudável. Nem sempre consideramos os efeitos desastrosos que a saúde bucal deficiente causa na saúde geral e no sucesso do atleta", disse a presidente da FDI Dra. Kathryn Kell. "Queremos ter este entendimento como base e assegurar que ele faça parte das conversas entre os médicos da medicina esportiva e seus pacientes".

Ignorar a saúde bucal impacta o desempenho atlético de várias maneiras significativas:

A saúde bucal deficiente afeta a qualidade de vida e o bem-estar, dois elementos chave para o forte desempenho atlético.

Cáries dentárias e doenças gengivais podem causar ou manter inflamações e infecções no corpo.

Alguns atletas também correm risco mais alto de traumas e lesões bucais e dentários ao praticarem esportes de contato e combate sem a proteção adequada.

A FDI recomenda o uso de protetor bucal (melhor se for personalizado) quando o atleta participar de esportes de contato, mesmo se o esporte for praticado ocasionalmente. A FDI também recomenda que os atletas escovem seus dentes duas vezes por dia durante dois minutos, com dentifrício com flúor; visitem o dentista pelo menos uma vez por ano; combatam os efeitos das bebidas e alimentos energéticos que contêm ácidos e açúcar, enxaguando a boca com água depois de consumi-los e optarem pela água para manterem-se hidratados durante todo o dia.

"Estamos orgulhosos por trabalharmos com a FDI para tratar ativamente das necessidades bucais dos atletas", disse Marzia Massignani, gerente sênior de assuntos científicos e comunicações corporativas da Sunstar. "Quer você seja um atleta olímpico ou um corredor nas manhãs de domingo, sua saúde bucal impacta seu desempenho. Estes recursos serão compartilhados amplamente com os atletas, treinadores e profissionais da saúde para promover a saúde bucal e as práticas de higiene bucal para um ótimo desempenho atlético".

Sobre a Federação Dentária Mundial FDI

A Federação Dentária Mundial ( FDI – World Dental Federation) é o principal órgão representativo de mais de um milhão de dentistas de todo o mundo, com uma visão de liderar o mundo na saúde bucal ideal. Sua filiação é composta por cerca de 200 associações nacionais e grupos especializados, de mais de 130 países. A FDI é sediada em Genebra, na Suíça.

Sobre a SUNSTAR

A SUNSTAR é uma empresa multinacional sediada na Suíça e fundada em 1932, em Osaka, no Japão. Sob o lema "Esforçar-se sempre para ajudar as pessoas em todo o mundo a ter mais saúde e melhor qualidade de vida", a SUNSTAR fornece de forma contínua produtos de alto valor adicionado nos mercados de cuidados bucais, saúde e beleza, meio ambiente, segurança e alta tecnologia.

