A Saudi Aramco assina 12 acordos com parceiras sul-coreanas no valor de bilhões de dólares

- Os acordos demonstram o compromisso da Saudi Aramco com a segurança e com o desenvolvimento energético da Coreia do Sul

- Os acordos cobrem construção naval, fabricação de motores, refino, produtos petroquímicos, bem como suprimento, vendas e armazenamento de petróleo cru

SEUL, 26 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Saudi Aramco e suas afiliadas assinaram 12 acordos com importantes empresas sul-coreanas para reforçar o relacionamento com a Coreia do Sul, expandir operações internacionais e apoiar a segurança energética da região com a expansão do fornecimento de petróleo cru árabe para os mercados asiáticos.