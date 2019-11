A segunda China International Import Expo termina com sucesso

XANGAI, 11 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Com resultados ainda mais frutíferos do que no primeiro ano, a China International Import Expo (CIIE) encerrou sua segunda edição em 10 de novembro, demonstrando a resolução da China de continuar a abrir-se e injetar energia de longo prazo em um desenvolvimento mais sustentado da economia mundial.