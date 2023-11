A Segunda Competição On-line de Tai Chi 2023 da China-América Latina e Caribe é encerrada com grande sucesso

BEIJING, 9 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Notícia publicada em haiwainet.cn: Recentemente, a A Segunda Competição On-line de Tai Chi 2023 da China-América Latina e Caribe, promovida pela Associação Chinesa de Wushu e organizada pela China Interactive Sports Technology Invention Co., Ltd., chegou ao fim com sucesso. A competição recebeu forte apoio e participação ativa das associações de Wushu nos países da América Latina e Caribe e alcançou resultados significativos e ampla influência. Também desempenhou um papel importante no fortalecimento dos intercâmbios culturais, no aprofundamento dos laços interpessoais e no fortalecimento dos intercâmbios e da cooperação em Wushu entre a China e as nações da América Latina e do Caribe.

Há mais de 3865 vídeos enviados por entusiastas de Wushu chineses e estrangeiros. O site oficial, com mais de 750.000 visitas de internautas de todo o mundo, recebeu mais de 2,89 milhões de votos. Foram registradas mais de 6 milhões de visualizações de página. A competição foi dividida em categorias específicas e tradicionais, com um total de 380 grupos em 19 itens. Foram selecionados 7680 vídeos chineses e estrangeiros para premiação e, entre os premiados, 3778 chineses e 87 estrangeiros.

Os vídeos atraíram muita atenção dos entusiastas de Wushu do mundo inteiro, com mais de 500.000 visualizações somente no YouTube. Internautas do Brasil, Argentina, México, Peru, Uruguai, Chile, como também de outras nações da América Latina e do Caribe expressaram a paixão por Tai Chi e apoiaram os lutadores.

De acordo com a Associação Chinesa de Wushu, a primeira Competição Online de Tai Chi da China-América Latina e Caribe foi realizada em 2021 e contou com o apoio das contrapartes nesses países e regiões. Os resultados positivos da competição aproximaram a China das nações da América Latina e Caribe e ilustraram bem o verdadeiro significado da frase "Longas distâncias não separam verdadeiros amigos". Com a promoção da tecnologia digital, foi aberta uma nova plataforma para o intercâmbio internacional e exibição de Tai Chi, fazendo com que esse esporte ganhe vitalidade contínua no exterior.

FONTE haiwainet.cn