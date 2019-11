A selfie perfeita: como tratamentos dermatológicos podem te ajudar a sair bem na foto

SÃO PAULO, 21 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Você já tirou dezenas de fotos e teve a sensação de não sair bem em nenhuma delas? Se a resposta foi sim, acredite - você não está sozinho. Atualmente, tratamentos dermatológicos prometem melhorar a simetria da face e valorizar seus melhores elementos para que qualquer selfie seja uma selfie perfeita.

De acordo com a dermatologista Dra. Marcella Araújo, o desejo de 'sair bem na foto' aumentou muito a procura por tratamentos dermatológicos: "Os pacientes procuram desde detalhes como diminuir as rugas de expressão, arquear as sobrancelhas, empinar o nariz e deixá-lo mais delicado, volumizar os lábios, definir contorno do rosto, até procedimentos que embelezem a estrutura facial, equilibrando proporções e corrigindo assimetrias em todos os ângulos, inclusive perfil, dando mais atratividade a face".

Entre as técnicas adotadas, aplicações no terço inferior do rosto – região que compreende os lábios, mento, mandíbulas e lateral inferior – são cada vez mais procuradas. "Tratando o terço inferior do rosto conseguimos alongar a face e reestruturar seu contorno, definir ângulos, como o "ângulo da mandíbula" nos homens, projetar mandíbula e mento, masculinizando a face. Enfim, é possível definir estruturas e ângulos que realçam a beleza de cada rosto", aponta a Dra. Marcella.

O tratamento mais indicado é a aplicação de ácido hialurônico, substância encontrada na pele e que proporciona hidratação, sustentação e melhora da textura. Suas aplicações repõem o volume perdido da região, reduzindo sulcos e hidratando a pele. "Ao utilizarmos a substância para a harmonização de todas as estruturas do terço inferior da face, o paciente nota os resultados logo após o tratamento", explica a dermatologista.

Além disso, esses procedimentos com ácido hialurônico como o Restylane® reúnem a hidratação da pele com o preenchimento das áreas necessárias e podem ser utilizados em várias regiões do rosto, e ainda podem destacar o contorno do rosto de forma natural, com efeitos comprovados e de longa duração.

Sobre a Galderma

Presente em 100 países desde a sua fundação, em 1961 até o presente momento, a Galderma conta com um extenso portfólio dedicado ao tratamento de uma variedade de condições dermatológicas. A empresa se dedica também a promover parcerias com profissionais conceituados ao redor do mundo com o objetivo de atender as necessidades de médicos e pacientes durante todas as fases de suas vidas. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e medicamente comprovadas para a pele, cabelos e unhas. Para mais informações visite: http://www.galderma.com.br/ .

FONTE Galderma

