A Selling Simplified nomeia Daniel Juanillo como CFO em meio ao crescimento sem precedentes da empresa

Mais recentemente, Dan Juanillo foi fundamental na geração de 35% de crescimento de receita como CFO para um fabricante líder de CPG, por meio da realização de uma série de esforços de automação financeira, incluindo a implementação de novos sistemas de relatórios que economizaram duas semanas em cada ciclo de relatório.

"A experiência técnica de Dan combinada com sua astúcia nos negócios o tornam perfeito para o cargo neste momento de crescimento da empresa", disse o CEO e presidente, Michael Whife. "Estamos entusiasmados em contar com uma pessoa desse calibre na equipe executiva, com as excepcionais habilidades de liderança e atitude otimista contagiante que ele tem."

Ao longo de sua extensa carreira, Dan Juanillo atuou em vários setores, incluindo bancos, telecomunicações, governo e serviços financeiros. Na Selling Simplified, o foco de Dan estará em três metas de longo prazo: simplificar as operações, automatizar funções sempre que possível e melhorar as eficiências.

"É um ótimo momento na história da SSG porque estamos crescendo rapidamente e este é um mercado empolgante", disse Dan. De acordo com ele, o que o atraiu foi a cultura da empresa. A seu ver, o alcance global da SSG contribui para a riqueza de seus colaboradores e o conhecimento que eles compartilham. "Há uma ênfase no que é melhor para os colaboradores", disse ele.

Dan está ansioso para melhorar as eficiências relacionadas à auditoria de final de ano de 2021 e para implementar um sistema financeiro mais robusto. "É realmente revigorante fazer parte da equipe da Selling Simplified, onde ideias são incentivadas e bem recebidas", afirmou ele. "Não consigo parar de sorrir todos os dias em que estou aqui."

Dan Juanillo tem um MBA em finanças e estratégias corporativas da Pepperdine Graziadio Business School. Seu ingresso na Selling Simplified vem depois que a empresa foi nomeada uma das 5.000 empresas privadas de crescimento mais rápido nos EUA pela revista Inc. pelo quinto ano consecutivo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1480048/Selling_Simplified_Dan_Juanillo_CFO.jpg

