A Semana Mundial da Água do SIWI, o movimento mais influente do mundo, voltado para a transformação dos desafios hídricos globais, chega ao fim após uma semana incrível de inovação, inspiração e colaboração

ESTOCOLMO, 2 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Milhões de vidas podem estar em risco, se não levarmos a crise hídrica e o aquecimento global mais a sério. A Semana Mundial da Água terminou sexta-feira, em meio a pedidos de governos, instituições e empresas para começar a colocar em prática as soluções hídricas que já existem, além de incluir todo mundo no processo.

O principal evento anual da água no mundo, a Semana Mundial da Água, terminou na sexta-feira, em Estocolmo, com avisos de perigos iminentes e lampejos de esperança. Entre os 4.000 participantes, de 138 países, um terço tinha menos de 35 anos e sua presença foi altamente perceptível durante a conferência. "É muito inspirador ver como jovens profissionais compartilham o conhecimento e estão sendo cada vez mais ouvidos", disse Sara Löwgren, da Water Youth Network, durante a cerimônia de encerramento na sexta-feira.

Na quinta-feira, o professor Johan Rockström virou diretamente para os jovens participantes e disse: "Vocês são os únicos que podem realmente falar em nome do futuro". Ele garantiu ao público que a ciência nos diz que ainda há uma chance de salvar o planeta, se conseguirmos reduzir pela metade as emissões de carbono, na próxima década, mas que devemos usar essa janela de oportunidade.

Muitas das mais de 250 sessões do evento falaram da água como solução para desafios como as mudanças climáticas e a escassez de alimentos. Com o tema do evento sendo Água para a sociedade: a inclusão de todos, foram apresentadas pesquisas sobre a importância de integrar as perspectivas de todas as idades, gêneros e grupos sociais. Torgny Holmgren, diretor executivo do organizador SIWI, descreveu isso como a essência da boa governança da água, acrescentando: "Em comparação com os anos anteriores, vejo novo foco no papel dos governos, das cidades e comunidades locais, com muitos exemplos inspiradores".

Na cerimônia de encerramento, Parameswaran Iyer, do governo indiano, descreveu os abrangentes compromissos para garantir que todos os indianos tenham acesso à água potável e ao saneamento seguro antes de 2024. "Em uma campanha, iniciada no dia 1º de julho, enviamos 1200 funcionários do governo em campo para conversar com as pessoas sobre a água. É assim que mudamos comportamentos", disse ele.

