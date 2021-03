A série S da Konecranes reinventa a referência para pontes rolantes industriais

SPRINGFIELD, Ohio , 9 de março de 2021 /PRNewswire/ -- O guindaste da próxima geração da série S da Konecranes incorpora cabo sintético e um tambor de guindaste inclinado para impulsionar o desempenho da ponte rolante além dos limites atuais.

Com a introdução da radicalmente nova ponte rolante da série S da Konecranes, agora disponível no Brasil com capacidades de até 6,3 toneladas, a líder global em elevação quebra os estereótipos da velha escola de projeto de pontes rolantes. Um produto de anos de pesquisa e repleto de inovações, a série S da Konecranes oferece uma longa lista de benefícios tangíveis sem similares na indústria de elevação hoje.

No topo desta lista está o motivo pelo qual a Konecranes batizou o lançamento de "Konecranes série S". "S" significa cabo sintético, que por meio de testes exaustivos revelou ser mais forte, muito mais limpo do que o aço e significativamente mais segura de manusear.

"Intuitivamente, quando alguém olha para um cabo sintético em uma ponte rolante, há muitas perguntas", diz Edward Di Cesare, diretor de marketing de pontes rolantes industriais para a região das Américas. "Primeiro, as pessoas perguntam se o cabo sintético é forte o suficiente. Em segundo lugar, eles perguntam se é seguro. O que aprendemos é que o cabo sintético é realmente mais seguro, dura mais do que o cabo de aço e suas propriedades inerentes nos permitem construir um equipamento superior em muitos aspectos ".

Em uma série de testes, os cabos sintéticos da Konecranes desafiaram os cabos de aço com classificações semelhantes quanto à resistência e durabilidade. Em cada caso, o cabo sintético teve um desempenho melhor do que o aço. Depois de ser submerso por cinco horas em ácido clorídrico, o aço estava visivelmente corroído. Quando testado à tração, o cabo de aço exposto ao ácido quebrou bem antes de sua capacidade nominal, enquanto o cabo sintético exposto ao ácido continuou a funcionar como novo, ultrapassando o fator de segurança de 5 conforme norma.

Quando exposto a faíscas dentro de 20 cm ou 8 polegadas por 45 segundos em operações de esmerilhamento, e depois testado à tração, o cabo sintético ainda excedeu o fator de segurança mínimo de 5.

Quando ambas os cabos foram expostos a uma borda afiada, o cabo sintético não sofreu deformação permanente ou dano prejudicial e foi aprovado para uso. O cabo de aço estava permanentemente deformado, o que significava que falhou nos critérios de inspeção padrão e teve que ser retirado de uso.

No que provavelmente foi o desafio mais importante, um teste básico de resistência à ruptura com parâmetros de tempo, distância e carga, o cabo sintético da Konecranes foi a claro vencedor.

"Além do fato de o cabo sintético ser mais resistente, ele também possui outras propriedades que nos permitem construir um equipamento melhor", diz Di Cesare. "O cabo sintético cria menos atrito no tambor e nas polias, o que contribui para menos desgaste. Outra vantagem é que, sem a necessidade de lubrificação com óleo, o cabo sintético é muito mais limpo e reduz a manutenção, o que é um benefício importante para muitas aplicações ".

Di Cesare observou que, embora o cabo sintético possa receber a maior parte da atenção inicial, a série S da Konecranes oferece muitos outros recursos inovadores, como o tambor de cabo inclinado.

"O tambor inclinado é projetado para reduzir o ângulo do cabo e fornece uma distribuição de carga uniforme que resulta em estabilidade. Isso também aumenta a vida útil dos componentes do enrolamento e do cabo, mantendo-o centralizado na ranhura do tambor ", disse ele.

Ao contrário de uma talha de cabo de aço tradicional, o novo design da talha da série S da Konecranes com tambor inclinado evita que os cabos se cruzem e e permaneçam alinhados até o tambor, evitando que o bloco torça como às vezes acontece em uma talha de cabo de aço.

"Outro benefício do enrolamento de cabo da série S da Konecranes é que ele melhora a vida útil do componente de elevação porque centraliza tudo", disse Mark Perepeluk, diretor de gerenciamento de produto e treinamento. "O peso próprio reduzido da talha resulta em 45% menos carga de roda e praticamente nenhuma torção do chassi. Os componentes também duram mais porque o atrito é muito baixo no cabo sintético e nas polias também produzidas de composto sintético. "

Perepeluk também observou que uma parte substancial da economia de peso está no cabo, que é 85% mais leve do que um cabo de aço comparável. Ele diz que os clientes apreciarão o fato de que é fácil de trocar e, se alguém pegar o cabo enquanto opera, é muito mais suave para as mãos do que o arame de aço, que normalmente tem farpas devido a pequenos arames quebrados resultantes do uso normal.

A série S da Konecranes também apresenta um novo design de bloco de gancho que inclui peças de material sintético de menor desgaste, estimadas para durar 45% mais do que o aço. E como o cabo é feito de material sintético, o tambor não precisa mais de lubrificação, reduzindo os custos de manutenção para o cliente.

Outra inovação da série S da Konecranes é a viga principal, que vem com uma conexão deslizante inédita, que permite que a cabeceira se ajuste automaticamente no caminho de rolamento, reduzindo o desgaste das rodas e dos trilhos. Também é facilmente ajustável em casos de desalinhamento de vão fora da tolerância.

"A série S da Konecranes representa um grande salto à frente, mas acreditamos que nossos clientes irão apreciar outra camada de benefícios que são essenciais para esta ponte rolante", disse Di Cesare. "Também incluímos algumas de nossas tecnologias de software e recursos de segurança mais populares."

Três recursos padrão de segurança incluem prevenção de enganchamento de carga, centralização de gancho e 'follow me", que ajudam a acelerar as operações enquanto protegem os funcionários e a infraestrutura.

"O 'follow-me' é um recurso em que você pode mover a ponte rolante segurando o gancho e conduzindo-o até o local desejado", diz o gerente de produto Jussi Luokomaa. "Você pressiona o botão do rádio, pega o gancho e ele o segue para onde quer que você vá. Isso aumenta a velocidade e a precisão da operação da ponte rolante significativamente.

O controle de velocidade variável para todos os movimentos também é padrão na série S da Konecranes. Possui controle de inversor contínuo para elevação e translação, além do recurso de velocidade estendida (ASR) que ajusta a velocidade máxima de elevação ao peso da carga para um uso mais seguro e produtivo. Em termos simples, o ASR facilita ciclos de carga mais rápidos com cargas mais leves.

"A série S da Konecranes estabelece uma nova referência para a ponte rolante industrial, mas você não precisa acreditar em nós", diz Di Cesare. "Resumindo, esta é uma ponte rolante que oferece melhor desempenho de elevação e uso mais duradouro. Os clientes podem rastrear e verificar seu desempenho com a plataforma TRUCONNECT® de dados operacionais e de utilização de pontes rolantes, que pode ser acessada em nosso portal do cliente baseado em nuvem, yourKONECRANES.com. "

