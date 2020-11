A SGS e a Graz University of Technology abrem a Lamarr Security Research

Pesquisa

Stefan Mangard, Professor de Sistemas Seguros na TU Graz, e membro da equipe de gerenciamento do centro: "Trabalharemos desde o nível do transistor até aplicativos complexos em nuvem, tornando os sistemas seguros e privados mais eficientes, altamente fáceis de usar e verificáveis. Com isso, criaremos uma confiança sustentável nas soluções resultantes. A SGS fornece fundos básicos e agora estamos procurando outros patrocinadores parceiros com ideias semelhantes para se associarem também." Os benefícios para os parceiros incluirão acesso antecipado aos resultados da pesquisa e possibilidades de teste de segurança cibernética de ponta.

Segurança como uma questão de confiança e cooperação

Martin Schaffer, diretor global de serviços de segurança cibernética da SGS e membro da equipe de gestão do centro: "Nosso trabalho na SGS é criar confiança entre as partes interessadas. No mundo digitalmente interconectado, isso não é fácil de se obter, pois somos confrontados com hackers criativos tentando obter benefícios financeiros, violando a privacidade de outras pessoas ou até mesmo colocando a vida das pessoas em risco. Isso afeta a todos e não podemos resolver esse problema sozinhos. É dever de todos nós promover uma mudança. Com a TU Graz, encontramos um forte parceiro com a mesma visão e juntos criamos um ambiente de pesquisa que está aberto para parceiros adicionais."

No espírito de Hedy Lamarr[1]

A Lamarr Security Research deve o seu nome à atriz austríaca de Hollywood, Hedy Lamarr, que foi uma das pioneiras na invenção de sistemas seguros com seu sistema patenteado de alternância de frequência, que ainda hoje é usado em Bluetooth e Wi-Fi. Seguindo o espírito de Hedy Lamarr, a SGS e a TU Graz buscam abordagens novas e inovadoras para, em última instância, tornar o mundo um lugar mais seguro.

Para obter mais informações ou para saber mais sobre como se tornar um pesquisador ou parceiro da Lamarr Security Research, entre em contato:

Martin Schaffer

diretor global de serviços de segurança cibernética

Digital & Innovation

SGS

Tel: +43 664 88210590

Stefan Mangard

professor de sistemas seguros e diretor do IAIK

Instituto de Processamento e Comunicações de Informação Aplicada (IAIK)

Graz University of Technology

Tel: +43 316 8735531

Sobre a SGS

A SGS é a empresa líder mundial em inspeção, verificação, teste e certificação. A SGS é reconhecida como referência global em qualidade e integridade. Com mais de 89.000 funcionários, a SGS opera uma rede de mais de 2.600 escritórios e laboratórios em todo o mundo.

Sobre a Graz University of Technology

A segurança cibernética tem sido um foco de pesquisa na TU Graz, na Áustria, por muitos anos. Entre os brilhantes destaques da pesquisa estão as vulnerabilidades do processador "Meltdown" e "Spectre", ou conquistas internacionais em criptografia.

[1] Hedy Lamarr, Donaldson Collection/Michael Ochs Archives via Getty Images, Hedy Lamarr usado com permissão do espólio de Hedy Lamarr www.CMGworldwide.com

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=tZfTOiSXCgw

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1333301/SGS_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1333302/SGS_Hedy_Lamarr.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1333303/SGS_Mangard_and_Schaffer.jpg

