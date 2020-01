A Shenyang, fábrica interconectada de geladeiras da Haier, se une à Rede Global de Faróis do Fórum Econômico Mundial como segunda instalação farol de ponta a ponta da Haier

Chamadas de "faróis" devido à sua posição inovadora e de liderança mundial, essas fábricas são escolhidas pelo WEF com base na implantação bem-sucedida das tecnologias da 4IR para a fabricação inteligente, com benefícios demonstrados nos níveis operacional, financeiro e ambiental.

Dentre as tecnologias de ponta estão a inteligência artificial, a análise de big data, a Internet das Coisas (IoT) e a impressão em 3D. Além disso, metade dos novos faróis são fábricas de ponta a ponta, o que significa que estão gerando valor além da etapa de fabricação, para criar impacto em toda a cadeia de valor. Ambos os faróis da Haier são fábricas de ponta a ponta.

"A fábrica interconectada de refrigeradores Shenyang, da Haier, também a primeira com ecossistema interconectado, foi escolhida por seu modelo de personalização em massa flexível e voltado para o usuário, viabilizado pela plataforma COSMOPlat escalável e desenvolvida de forma independente, a maior plataforma de soluções de personalização em massa do mundo", disse Tingyi Hou, o diretor da fábrica interconectada Shenyang da Haier.

Resultante da experiência de fabricação inteligente de 15 fábricas interconectadas no país, o Haier Smart Home (casa inteligente da Haier) oferece 328 padrões de fabricação, metodologia de 87 etapas e 56 manuais para fundamentar a COSMOPlat com cloudificação para mais automação e nível de fabricação inteligente em 122 fábricas.

Comparada aos modelos tradicionais de fabricação, a COSMOPlat integra digitalmente todo o processo da fábrica e a cadeia de suprimentos, beneficiando-se de big data, computação em nuvem e da IoT. Ela conecta fornecedores e consumidores, permitindo que os clientes informem suas preferências diretamente à fábrica, o que não apenas faz com que os clientes sejam participantes do processo transparente de design e produção, mas também permite a personalização do produto, de acordo com as demandas dos consumidores e até solicitações diferentes ou únicas.

A personalização resulta em produtos fabricados com mais precisão, de acordo com os requisitos reais do cliente, o que não apenas atinge mais eficiência, mas também abre mais possibilidades para os usuários. A linha de produção automatizada e inteligente e o sistema de informações digitais implementam perfeitamente todo o processo, melhorando em 28% a produtividade da mão de obra direta.

Por ser membro da Rede Global de Faróis do WEF, a Haier está compartilhando ativamente suas experiências na transformação industrial, para ajudar a atualizar a indústria manufatureira global. Já liderou a Proposta de Faróis Globais de Hannover, que procura definir e implementar normas do setor em padrões, tecnologia, segurança, talento e muito mais.

Para ver a versão completa da Rede Global de Faróis, visite: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Lighthouse_Network.pdf

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1077939/Haier_Shenyang.jpg

FONTE Haier Smart Home

SOURCE Haier Smart Home