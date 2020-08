A ShopSave impulsionará os ganhos em seu programa de afiliados durante a COVID-19

HONG KONG, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- O serviço de cashback da ShopSave, um projeto da Ruiku Information Technology Co., Ltd., que tem parceria oficial com a gigante do varejo on-line AliExpress, lançou uma campanha para que a atração de tráfego se transforme em dinheiro. Os membros da ShopSave podem acessar imediatamente um portal exclusivo, com taxas exclusivas de cashback, cupons exclusivos e muito mais.

Agora, não é mais necessário ser proprietário de um site com taxas altas de tráfego para se tornar um parceiro. Após o registro e atualização para membro VIP, qualquer usuário pode começar a promover a plataforma usando seus próprios canais para atrair acessos. Nesse caso, os ganhos são constituídos por comissões que o usuário recebe pelas compras feitas por novos participantes convidados por ele. Além do membro VIP, há também como se tornar membro Embaixador ou membro Sócio e, assim, ter acesso a taxas mais altas.

A partir de hoje, os compradores que usarem a ShopSave podem receber cashback automaticamente, em geral agregado a cupons de desconto, para as compras elegíveis on-line, em centenas de comércios varejistas como a AliExpress e outros.

Os usuários têm a oportunidade de receber valores em cashback de compras feitas por indicações diretas (amigos) e de compras feitas por indicações indiretas (amigos de amigos). Além disso, também há uma comissão para quando as compras são feitas por equipes por indicação.

Ainda, como parte da promoção que vai de 25 de julho a 25 de setembro, a Plataforma oferece $1 como prêmio para cada participante que fizer um pedido de valor total igual ou superior a $5. Os valores acumulados podem ser transferidos para uma conta no PayPal ou para um cartão bancário.

Sobre a ShopSave

A ShopSave é parceira oficial da AliExpress. O projeto foi lançado pela Ruiku Information Technology Co., Ltd. em 2020. A ShopSave oferece descontos, além do cashback, e, quando usados juntos, trazem ao usuário a oportunidade de receber descontos. Os usuários também podem receber cashbacks com indicações de produtos a amigos. Atualmente, a ShopSave opera nos mercados russo e brasileiro e já tem planos de expansão.

Para mais informações sobre a ShopSave, acesse: https://shopsave365.com/

FONTE Ruiku Information Technology Co., Ltd.

