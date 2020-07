A Smilegate anuncia os detalhes da 2ª temporada da BRASIL & WEST CFEL 2020

TORONTO, 23 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Smilegate anunciou oficialmente os detalhes da liga de elite CROSSFIRE das duas principais regiões. O anúncio a respeito do início da 2ª temporada da BRASIL & WEST CFEL 2020 foi feito no dia 15 de julho de 2020.



No caso do Brasil, a rodada de abertura aconteceu na noite de 14 de julho (hora local) e, na fase de grupos, continuará até o dia 25 de agosto. Assim como na última temporada, 8 times participarão do torneio e, por enquanto, parece que o Black Dragons, o Imperial, o VINCIT Gaming e o Extenzy Gaming serão os quatro favoritos na disputa pelo campeonato. Além disso, a seleção recente do "DGZ" Douglas Santana, dos Black Dragons, e do excelente Matheus Araujo, do rival VINCIT Gaming, devem ter um efeito poderoso na luta pela vitória.



No caso da 2ª temporada da WEST CFEL 2020, o torneio começou no dia 11 de julho e continuará até o dia 12 de setembro. Os favoritos da temporada parecem ser o GOLDEN V, o Lazarus, o Penta Sports, da Europa, e o time HAY da região norte-americana. No caso do time Hay, embora seja a primeira vez que participe da liga, a seleção de um dos melhores jogadores de CROSSFIRE da região norte-americana, o "xFam0us" Jonathan David Holland chamou a atenção de muitos fãs. Além disso, a participação de dois times egípcios, o Anubis Gaming e o Myth, na liga provou que o jogo cresceu no Egito.



A fase de grupos de ambas as ligas será administrada em formato de rodada dupla, como na primeira temporada, em que todos os times disputarão o total de 14 partidas. Os 4 primeiros times com pontuação mais alta durante a fase de grupos avançam para as eliminatórias e disputam o campeonato. Enquanto isso, os 4 times restantes lutam contra os melhores times da segunda divisão por uma vaga na próxima temporada. A premiação total para o Brasil será de 60.000 reais e 25.000 dólares para a região OESTE.



"Embora a liga profissional de ambas as regiões tenha sido mantida on-line, ficamos surpresos ao ver que a paixão dos jogadores não mudou em nada", disse Brady Yeo, diretor de esportes do CROSSFIRE da Smilegate Entertainment. "Em meio à situação atual no mundo todo, queremos garantir aos nossos fãs que faremos o que pudermos para oferecer a melhor experiência possível nesta temporada".



Para obter mais detalhes sobre a 2ª TEMPORADA da WEST & BRASIL CFEL 2020, visite http://www.crossfirestars.com.



