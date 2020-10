A Smilegate Entertainment anuncia os detalhes das Grandes Finais do CFS 2020 juntamente com o logotipo deste ano

TORONTO, 19 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Smilegate Entertainment anunciou oficialmente os detalhes para as Grandes Finais do CFS 2020 em 12 de outubro de 2020, onde as melhores equipes CROSSFIRE se reunirão para competir pelo título do campeonato.

Devido ao grande número de restrições internacionais decorrentes da COVID–19, a Smilegate decidiu convidar apenas seis equipes para este próximo torneio. Como os torneios offline em larga escala estão sendo afetados pela atual pandemia, a competição será realizada sem espectadores, para garantir um processo tranquilo e para garantir a segurança do público e dos jogadores.

A Smilegate adotou um método de convite para as Grandes Finais deste ano. No caso da China, duas vagas serão concedidas às duas melhores equipes da CFPL Champions Cup. Além disso, as melhores equipes do CFS INVITATIONAL ONLINE 2020 receberão uma vaga nesta competição; duas vagas para a Divisão América e duas vagas para a Divisão EU-NEMA. Como as seis vagas do torneio foram destinadas às duas melhores equipes de cada região, é seguro afirmar que as equipes CROSSFIRE mais fortes do mundo participarão deste próximo torneio.

O total de prêmios para este torneio é de US$ 820.000, o mesmo do ano passado. Devido ao fato de que o total de prêmios deste ano será distribuído apenas entre seis equipes, o público pode esperar uma briga acirrada entre os titãs do CROSSFIRE. A programação do torneio será a seguinte: a fase de grupos consistirá em dois dias, a começar em 3 de dezembro, as eliminatórias ocorrerão em 5 de dezembro e as finais em 6 de dezembro.

Juntamente com o anúncio do torneio, a Smilegate também divulgou a cor do logotipo deste ano para as Grandes Finais do CFS 2020. O CFS muda a cor de seu logotipo a cada ano para acrescentar um significado ao logotipo original e a cor deste ano é o verde jadeíta

A jadeíta é uma joia que simboliza 'Paz' e vai de encontro com o tema deste ano para as Grandes Finais do CFS 2020: Energia, Paz e Estabilidade. A energia remete à força motriz que pode proporcionar a vitalidade àqueles que são afetados pela COVID-19, e os dois outros temas remetem à vontade do CFS de levar a paz e estabilidade à nossa sociedade instável atual. Além disso, o clima geral do logotipo deste ano contribuirá para transmitir um ambiente relaxado e calmo em meio a uma competição acirrada.

"Tivemos que pensar muito e travar várias discussões antes de decidirmos sediar as Grandes Finais do CFS 2020", disse Brady Yeo, chefe do CROSSFIRE Esports na Smilegate Entertainment. "Com certeza, seguiremos todas as orientações de quarentena durante o torneio a fim de garantir a segurança de todos os nossos jogadores participantes."

Para mais detalhes sobre as Grandes Finais do CFS 2020, visite o site oficial. (http://www.crossfirestars.com)

