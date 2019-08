A Smilegate Entertainment divulga detalhes do CFS INVITATIONAL BRAZIL 2019

TORONTO, 5 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Smilegate Entertainment divulgou oficialmente os detalhes para o CFS INVITATIONAL BRAZIL 2019 em 1 de agosto de 2019.

O CFS INVITATIONAL BRAZIL 2019 será realizado em 12 de outubro de 2019 no EXPO CENTER NORTE, localizado na cidade de São Paulo. O torneio será realizado juntamente com a maior convenção de jogos do Brasil: Brasil Game Show 2019 (BGS 2019). A Smilegate Entertainment participará como a principal patrocinadora e o CFS INVITATIONAL acontecerá no palco principal da BGS.

Essa é a segunda vez que o Brasil realiza uma competição global de CROSSFIRE desde 2015 e, sendo um dos mais prestigiosos torneios a ser realizado antes do CFS 2019, o evento estará repleto de atrações. O total de prêmios do torneio é de US$ 30.000 e o evento será transmitido ao vivo em inglês e em português através do Twitch e do Youtube. A divulgação das equipes que participarão será feita em breve.

"O fato de que esse torneio será realizado no Brasil, tem definitivamente um significado especial, já que o Brasil tem sido um de nossos apoiadores mais entusiasmados", disse Brady Yeo, chefe de eSports CROSSFIRE da Smilegate Entertainment. "Sendo o campeão do CFS do ano passado, o Brasil e seu cenário competitivo assumiram um papel importante dentro do CROSSFIRE STARS e gostaria de assegurar a todos nossos fãs no Brasil que iremos, de forma contínua, buscar maneiras de nos comunicarmos de perto com todos vocês".

Para mais detalhes sobre o CFS INVITATIONAL BRAZIL 2019, visite o site oficial. (http://www.crossfirestars.com)

