A Spring Global vende a Spring Telecom e abre caminho para softwares baseados em IA que impulsionam a inovação da indústria de bens de consumo.

RESTON, Va., 15 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Spring Global, fornecedora líder de software de execução de varejo, anuncia a conclusão bem-sucedida da venda da subsidiária brasileira de gerenciamento de serviços de telecomunicações e dispositivos móveis, Spring Wireless (Brasil) Serviços em Tecnologia da Informação Ltda (Spring Telecom), para Darquest Investments Ltd,.

A adquirente Darquest Investments Ltd., com uma nova plataforma inteligente que ampliou a eficiência na gestão de telecom, agregou novos serviços de OiT (internet das coisas), M2M, ISP"s, gestão de Facilities e Utilities, passando a ser denominada 'Spring Smart Solutions'.

A Spring Smart Solutions é líder de mercado em gerenciamento de serviços de Telecom no Brasil, oferecendo soluções em mobilidade corporativa, gestão de telecomunicações, TI e utilidades. A solução configura, gerencia e monitora dispositivos remotamente por meio de um único console de administração, aumentando assim a eficiência dos negócios e otimizando os processos.

"Nossa empresa tem orgulhosas raízes no Brasil, voltando 20 anos com suas comunicações móveis, por isso estamos satisfeitos que a Spring Telecom esteja em boas mãos e que nossos clientes e funcionários continuem a prosperar", disse Conor Keane, CEO da Spring Global e acrescentou "Com um novo investimento significativo em tecnologia baseada em IA, estamos lançando três novos produtos: Command Center - plataforma de gerenciamento de negócios habilitada para IA, reconhecimento de imagem e pagamentos móveis". A Spring Global é líder de mercado no fornecimento de software de execução de varejo para a indústria de produtos de consumo em todo o mundo. A tecnologia alimentada por IA oferece aos usuários insights mais rápidos sobre a dinâmica de vendas em campo e informa a ação para obter resultados ideais. A Spring está sediada em Reston, VA, EUA.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1900128/Spring_global_large_Logo.jpg

FONTE Spring Global

